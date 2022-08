Teljesen megújult a Mobilfox

A Mobilfox, amely idén ünnepelte 6. születésnapját, teljes változáson ment keresztül, amelynek keretében átalakult a márka kommunikációja és megújult a termékpalettája.

Az új arculat és a vállalat teljes külső megjelenése a bátorságról és az önmegvalósításról fog szólni ezután. Ez az a két érték, amely már alapításától kezdve jellemzi a Mobilfox életét, és amely mostantól az arculatban is tükröződni fog. A Mobilfox célja mindezzel az, hogy arra ösztönözze a fiatalokat, hogy legyenek bátrak, álljanak ki önmagukért, és merjék kifejezni magukat.

Az izgalmas kalandokhoz és bátor döntésekhez a Mobilfox egyedi, akár személyre szabható, strapabíró telefontokjai remek kiegészítők lehetnek. Ezek használatával ugyanis a telefonunk az izgalmas kalandok során is biztonságban lesz. Ehhez pedig rengeteg választási lehetőség áll rendelkezésre. A Mobilfox ugyanis hisz az egyediségben, így arra bátorít mindenkit, hogy személyre szabható tokokkal mutassák meg saját stílusukat.

A vállalatot a tulajdonos, Diller Kevin 16 éves korában alapította, azóta pedig a Mobilfox töretlen lendülettel növekszik. A kezdetben a nagymama fiókjában és egy vidéki pop-op üzletben fellelhető telefontokokat ma már a világ 17 országában használják. A márka gyors növekedése, és az ehhez szükséges bátorság továbbra is teljesen átszövi a vállalat életét, és azokét is, akik használják a termékeiket.

Az elmúlt hat év hatalmas fejlődésében tehát idén sincs megállás. A mostani megújulás keretében a vállalat tíz új terméket dobott a piacra, amelyeket egytől egyig a vásárlók igényei ihlettek. A Mobilfox ráadásul bemutatta az új top termékét, a Full-Shock 3.0-t. Ez a korábbi Full-Shock továbbfejlesztett változata, amely az előző modellhez képest még nagyobb biztonságot kínál.

A Full-Shock 3.0 ugyanúgy 3,5 fél méter magasságig ütésálló, mint az elődje. A továbbfejlesztett banánforma, azaz a megemelt élek azonban gondoskodnak a még nagyobb biztonságról. A hátlap belseje microdot mintázattal van ellátva, ami még tovább növeli a tok ellenállóságát és tartását, valamint megakadályozza a telefon és a hátlap összetapadása által kialakuló vizes hatást. A Fullshock 3.0 hátlapja extra karcálló akrilból készült, amely biztosítja a rá nyomtatott minta tartósságát, a továbbfejlesztett keret pedig a kellemes tapintásról gondoskodik.

Emellett az ügyfelek kérését meghallgatva a Mobilfox kínálatában az átlátszó tokok is megtalálhatóak. Az iPhone használók pedig az új MagSafe funkciót is élvezhetik. A hátlap részeként ez biztosítja, hogy a készülék mindig tökéletes pozícióban érintkezzen a vezeték nélküli töltés során, ráadásul gyorsabb töltést is tesz lehetővé az egyszerű wireless technológiához képest.

Ha pedig megújulás, akkor a Mobilfox ezt is teljes gőzzel teszi. Az extravagáns kollekció mellett a termékpaletta is frissül, az új színek garantáltan feldobják a hétköznapokat és a kalandos hétvégéket. A merész színekben pompázó Cross Body kiegészítők és Lazy Strap pántok pedig gondoskodnak arról, hogy a fesztiválszezon alatt se aggódj a telefonod miatt.

A felnőtté vált cég a kommunikáción is változtat, hiszen mostantól egy globális Instagram oldalon kommunikál, hogy egy igazi Mobilfox közösséget építsen. Ezzel együtt egy teljesen megújult weboldalt is elindítottak.

Az új arculat és termékek jelenleg Magyarországon kívül 16 európai országban érhetőek el. A Mobilfox ugyanis folyamatosan növekszik. Idén eddig 6 új országban, Litvániában, Lettország, Észtország, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában jelent meg.

A Mobilfox megújult weboldalát az alábbi linken lehet megnézni: Mobilfox.hu