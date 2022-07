Extrém magas monitor segíthet a gerincbántalmakon

Hagyományosan két monitort használunk a munkához a számítógépünk képének kiterjesztéséhez, amikor egyszerre több futó program képét szeretnénk látni.

Kevesen veszik figyelembe viszont, hogy bár kényelmesnek tűnik a megoldás, mégis óhatatlanul a fej gyakran ismétlődő, oldalirányú mozgatásával jár, ami a nyaki- és hátfájdalmak egyik fő okozója lehet. Erre jelenthet megoldást, ha nem egymás mellé, hanem egymás fölé kerül a két monitorunk.

Szokatlan megoldással állt elő az LG munkavégzésre szánt DualUP monitoraival. A korábbi, a megszokottnál szélesebb képernyők helyett függőleges irányban nyújtotta meg a kijelzőt, szinte négyzetalakúra, ezzel a használója két monitornyi felületet kap. Így lehetséges, hogy egy kijelzőn belül kapjon helyet két monitor.

Egyszerűbb multitasking

Ahány ember, annyiféle igény és preferencia létezik, ezért fontos, hogy az otthoni vagy irodai munkaállomásunk minél könnyebben és rugalmasabban személyre szabható legyen. Ehhez járulhat hozzá a függőleges elrendezésű monitorpár, amelynél a megszokottal ellentétben nem oldalirányban nyújtott a képernyő, hanem a két kijelző egymás fölött helyezkedik el, így minimális, függőleges irányú szemmozgással nagyobb területet és több, párhuzamosan futó alkalmazást átláthatunk.

Bizonyos munkaköröknél, ami gyakran igényel multitasking feladatvégzést, a felhasználót kizökkentheti, megzavarhatja a koncentrációban, amikor egy másik ablak megtekintéséhez egy különálló monitorra kell átpillantania. Amikor a két megjelenítő egy eszközön belül függőlegesen helyezkedik el, lényegesen kevésbé zavaró az ablakok közötti váltás. Bizonyos feladatok esetében pedig a munkához használt felület megnövelésére is tökéletesen alkalmas a magasabb képernyő: így például videószerkesztésnél egy hagyományos méretű monitor teljes felületén láthatjuk a készülő mozgóképet, miközben ugyanekkora képernyőn dolgozhatunk a virtuális munkaasztalon is.

Egészséges testtartás

Irodai munkát végzőknél különösen fontos kérdés a helyes testtartás – ha nem megfelelő testhelyzetben ülünk napi rendszerességgel hosszú órákon keresztül, annak rövid- és hosszú távon is negatív hatásai lehetnek. A nem megfelelő, beszűkült légzés mellett a folytonos görnyedés akár gerincbántalmakat is okozhat. Ha a munka közbeni helyes testtartásról van szó, kulcsfontosságú kérdés a szék minősége és pozíciója, ám egy megfelelő elrendezésű monitorral és egy rugalmasan állítható állvánnyal is jelentősen javíthatunk testhelyzetünkön.

A függőlegesen nyújtott monitor ötlete ezt a problémát is hivatott orvosolni: ezzel az elrendezéssel jelentősen csökkenthetők a nyaki fájdalmak azáltal, hogy a fej munka közbeni oldalirányú mozgása mérséklődik. A LG Ergo állvánnyal pedig bármilyen pozícióban és szögben biztonságosan elhelyezhetjük, illetve kényelmesen mozgathatjuk a „kijelzőpárt” magunk előtt. Az állvány sokféle beállítási lehetőséget tesz lehetővé: könnyedén közelebb húzható, elforgatható, magassága és dőlésszöge állítható. Emellett jelentős helyet is megtakaríthatunk vele az íróasztalon, hiszen az állvány az asztal peremébe „kapaszkodik”, így a talp nem foglal helyet a munkaterületünkön.

Mindig védjük a szemünket és néha mozogjunk is!

Azoknak, akik sok időt töltenek a monitor előtt, fontos odafigyelniük a szemük egészségére is, ebből a szempontból kulcskérdés a munkához hosszú órákon át használt kijelző képminősége. Ha rendszeresen és hosszan nézünk egy képernyőt, tapasztalhatunk például szemszárazságot, a túlzott kékfény-kibocsátás pedig az alvásminőség romlását okozhatja. A DualUP monitorok TÜV Rheinland Eyesafe® tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami igazolja a kijelző alacsony kékfény-kibocsátását, miközben a színek élethűek maradnak. A monitorok képesek a környezeti viszonyoknak megfelelően, automatikusan beállítani a képernyő fényerejét, megőrizve az élethű színeket és csökkentve a szem terhelését.

Fontos, hogy a lehetőségeinkhez mérten figyeljünk oda a testmozgásra munka közben is, ehhez pedig olyan beállításokat, eszközöket használjunk, amelyek hozzájárulnak a későbbi lehetséges fiziológiai problémák megelőzéséhez. A megfelelő eszközök kiválasztása mellett fontos, hogy rendszeresen álljunk fel a géptől és mozgassuk át a testünket: nyújtsuk le bizonyos időközönként az izmainkat, mozgassuk át az ízületeinket. A mozgás ugyanis legalább annyira fontos eleme az egészséges otthoni vagy irodai munkavégzésnek, mint a megfelelő eszközök. Ha hajlamosak vagyunk hosszú órákra belefeledkezni a munkába, állítsunk be magunknak emlékeztetőt!