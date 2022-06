Bakelitlejátszót dobott piacra az IKEA

Az IKEA sosem félt más termékkategóriák felé nyitni, így aztán annyira nem is meglepő, hogy az új Obegränsad kollekció idén őszre várható érkezésekor egy bakelitlejátszóval is előállnak.

Ennek tervezésében a Swedish House Mafia segítette őket állítólag. A dizájn igazából passzol az IKEA többi fogyasztói elektronikai megoldásához.

A kollekció része lesz egy karosszék és asztal is, a bakelitlejátszóval kapcsolatban pedig érdekesség, hogy igazából már 2018-ban is mutattak be egyet, de az sosem jelent meg.

A lejátszó USB-n keresztül működik, támogatja az Eneby Bluetooth hangszórót, de csak vezetékes módban, Bluetooth ugyanis nem lesz benne. Azt sem tudni egyelőre, hogy van-e beépített hangszóró, ahogy a vételárról sem beszéltek még.

Forrás: ORIGO