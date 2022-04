Teszteltük a Technics EAH-A800 Bluetooth fejhallgatóját

A Technics EAH-A800 Bluetooth fejhallgatója rendkívül természetes és gazdag hangzást kínál, kiemelkedik hangminőségével, zajszűrésével és több mint 50 órás akkumulátor-élettartamával.

A Technics EAH-A800

A Technics ismét egy stílusos termékkel rukkolt elő, a márciustól már Magyarországon is elérhető EAH-A800 fejhallgatóval, de vágjunk a közepébe és kezdjük a lényeggel, a technikai paraméterekkel. A Technics szerint a fejhallgató a tiszta, nagy felbontású hangzásról szól. Tesztünk során mi is megbizonyosodhattunk erről és még sok másról is.

Működés

A Technics EAH-A800 fejhallgató a jobb fülkagylón elhelyezett gombbal kelthető életre. A bekapcsolás után azonnal keresési módba lép és nincs más dolgunk, mint megerősíteni a kapcsolatot az okostelefonunkon. A Bluetooth többpontos párosításnak köszönhetően párhuzamosan működik más eszközzel is, a beépített érzékelő pedig automatikusan leállítja a zenelejátszást, amikor letesszük a fejhallgatót, és ugyanilyen egyszerűen és ugyanott folytatja, amikor újra feltesszük a fejünkre.

Ugyancsak a jobb oldalon a megfelelő gombokkal szabályozható a hangerő, elindítható, szüneteltethető, átugorható vagy visszatekerhető a kívánt zene.

A mikrofonoknak köszönhetően a fejhallgató nem csak zenehallgatásra szolgál. Ugyancsak egy gombnyomással ugyanilyen egyszerű a telefonhívások kezdeményezése, fogadása, elutasítása, valamint a különböző hangsegédekkel való kommunikáció. Az EAH-A800 támogatja az „Alexa” beépített funkciót is.

A funkciók teljes feltérképezéséhez és kihasználásához azonban szükség van a Technics Audio Connect alkalmazásra (ingyenes iOS és Android számára). Az applikáció dokumentálja a fejhallgató akkumulátorának aktuális állapotát, szabályozza a zajcsökkentés mértékét „Environment” módban, valamint vezérli a hangképet „Bass+”, „Vocal”, „Treble+”, „Dynamic” és „User” módban. Ez utóbbi beállítás lehetővé teszi az egyéni beállítást EQ-n keresztül öt frekvenciasávban, egyenként tíz decibellel. A „suppression of sound interruptions and delays” funkció az adatátviteli hibák áthidalására szolgál, ez azonban bizonyos mértékű késleltetést eredményezhet a kép és a hang között ezért videók nézése közben, ezt a funkciót érdemes kikapcsolni.

Hangzás

A frekvencia 4-40 000 Hertz között mozog, ehhez jön még hozzá a nagyon alacsony, 34 ohmos impedancia és a meglehetősen magas, 105 dB/mW érzékenység. A zenehallgatási tesztünk során egyet kellett értenünk a gyártóval, a hangzást végig nagyon természetesnek éreztük. A basszus nagyon pontosan szól, dinamikus ugyanakkor mégis finom hangzású, előfordult, hogy néhány számból hiányzott a dübörgés, és volt, ami egy kicsit visszafogottan szólt alacsony frekvenciákon. Összességében elmondható viszont, hogy az EAH-A800 fejhallgató közép- és magas hangsávban kiemelkedő.

Ma már a zene minősége mellett nyilvánvalóan a telefonálás minősége is fontos, amikor fejhallgatót választunk. A Technics a 40 milliméteres dinamikus meghajtókon kívül mindkét kagylóba négy MEMS-mikrofont szerelt és ez, ahogy tapasztaltuk bármilyen hangkörnyezetben végig nagyon jó beszédminőséget biztosított telefonálás során.

Zajszűrés

A Dual Hybrid Noise Canceling kiválóan működött a tesztelés során. A zajt elsősorban a közép- és mély hangtartományban küszöbölte ki, ha azonban nem akarjuk teljesen elszigetelni magunkat a külső zajoktól, kiválaszthatjuk a környezeti hang funkciót, így akár a mikrofonokon keresztül bevitt környezeti zajokat is érzékelhetjük. Bónuszként az alkalmazásban az „attention mode”-t is kiválaszthatjuk, így a háttérben megszólaló hangok, például sziréna hangja jobban hallható, vagy a hangosbemondó jobban érthető. A telefonbeszélgetés minőségének is jót tesz a zajszigetelés, tiszta, természetes és bármilyen hangkörnyezettől függetlenül nagyon érthető.

Függetlenül attól, hogy kábellel vagy anélkül használtuk a fejhallgatót, mindkét esetben nagyon jól teljesített. Utóbbi esetben a tökéletes élményt a Sony által kifejezetten veszteségmentes Bluetooth-átvitelhez fejlesztett LDAC technológia garantálja, ez azonban csak androidos készülékekkel működik. Az Apple felhasználóknak be kell érniük a SBC és AAC kodek támogatással. Viszont mindenképpen előny, hogy a Bluetooth kapcsolat akár tíz métert is lefed.

Akkumulátor

Még egy fontos szempont lehet a fejhallgató kiválasztásánál, az akkumulátor. A fejhallgató legalább 50 órát bír, de zajszűrés nélkül akár további 10 órát nyerhetünk magunknak. Már tizenöt perces töltési idővel újabb 10 órányi zenehallgatásra elegendő töltöttségi szintet érhetünk el. Három teljes óra alatt pedig – legalább 1200 mA-es áramforráshoz való csatlakoztatással – a fejhallgató teljes feltöltöttség szintre kerül.

Kényelem

A kényelem ugyancsak fontos tényező. A kialakításukat tekintve a Technics EAH-A800 298 grammot nyom (kábel nélkül), de ezt nem igazán érezni, mivel a nagyon puha kialakítású párnák elnyelik az összes fejre és fülre irányuló nyomást. A kényelem érdekében a fülpárnákon lévő habgyűrű meglehetősen vastag, mégis kényelmesen van elegendő hely a fül számára. A fejhallgatónak két lazán mozgatható csuklója van: a kihúzható hosszabbítókra erősített kombinált csukló kicsit több mint 90 fokos mozgást biztosít a tengely körül, a felfüggesztés pedig lehetővé teszi a kagylók függőleges megdöntését néhány fokkal, ráadásul a kagylók 90 fokban behajthatók az ütésálló szállítás érdekében. Mindent együttvéve a fejhallgató rendkívül kényelmesen és stabilan illeszkedik fejmérettől és fülhelyzettől függetlenül még a legsportosabb tevékenységek során is.

Kivitelezés

Bár a megjelenést és a csomagolást hagytuk a végére, ez nem azt jelenti, hogy itt bármiféle negatív tapasztalatunk lett volna. Már a termék csomagolása önmagában sokat ígér, egyszerre elegáns, letisztult, mégis informatív a megjelenése. A doboz kinyitása után egy visszafogott Technics logóval ellátott eco bőr hordozhatótokból emelhető ki a fejhallgató, amibe a gyártónak sikerült úgy belehajtogatni a fejhallgatót és a kábeleket, hogy a lehető legkeskenyebb tokkal kelljen csak bajlódnunk utazásnál. A tok belsejében finom nyomat jelzi a fejhallgató elhelyezkedését, ezzel segítve, hogy elpakolásnál is megtaláljuk a fejhallgató pontos fekvését. A termék könnyedsége, rugalmassága, laza hajlíthatósága már első kézbevételnél szembetűnő. Anyaghasználatát tekintve, bár túlnyomórészt műanyag ez egyáltalán nem ront a minőségérzeten. A 12 lépésben kihúzható és rögzíthető fülkagyló-hosszabbítások fémmel erősítettek ezzel masszív érzetet biztosítva a használónak. Az ovális fülkagylókat finom Technics logók díszítik. A puha műbőrrel borított párnázás az egész fejpántra kiterjed és a fülpárnák is ugyanilyen puha habból kerültek kialakításra.

A Technics fekete/antracit vagy fehér/ezüst színben kínálja a modellt, az árának megfelelő ütésálló keménytokban, mini-jack kábellel, USB töltőkábellel, repülőgép adapterrel és használati útmutatóval együtt.

Összegzés

Valamivel 115.000 Ft alatti listaáráért a Technics rengeteg funkcióval látta el az EAH-A800-at: nyolc MEMS-mikrofon gondoskodik a nagyon tiszta beszédminőségről háttérzajtól függetlenül, a zajszűrés pedig három üzemmódjával nagyon jól működik. Ezt a fejhallgatót jogosan nevezik „High Resolution”-nak, a határozott, mégis jól hangolt közép és magas hangoknak köszönhetően. A hosszan tartó hallgatási élményt nem csak az akár 60 órás lejátszási idő, hanem a Technics EAH-A800 viselési kényelme is biztosítja. A Technics ezzel a fejhallgatóval véleményünk szerint rengeteg rajongót fog találni.

