A QLED és amit érdemes tudni róla

A QLED elnevezés azt sejteti, hogy kicsit többet kapunk tőle, mint a sima LED televízióktól, de mi is ez valójában? Mik az előnyei és mik a hátrányai? A televíziók új generációja megérkezett!

A QLED tulajdonképpen LED LCD képalkotást alkalmazó rendszer, amihez úgynevezett kvantumpontok csatlakoznak. A „Q” előtag értelemszerűen az angol „quantum” szóból származik.

A technológia elnevezése abból a filmrétegből származik, amit rendkívül apró kristályokkal szórnak meg; ezeket a kristályokat nevezzük kvantumpontoknak. Mivel a kristályok mérete különböző, így különböző módon képesek megtörni a fényt. A háttérvilágítást biztosító diódák előtt elhelyezett kristályok megtörik a fényt, ezt követően a színszűrők elvégzik a feladatukat, a folyadékkristályos panel pedig megjeleníti a képet, amit látni szeretnénk. Ez a technológiai felépítés magyarázza, hogy a korszerű QLED televíziók némileg vastagabbak a fejletlenebb OLED-eknél.

A QLED technológia előnyei

A QLED televíziók legnagyobb előnyeként a rendkívüli színpontosságot szoktuk említeni. Míg a fejletlenebb technológiák esetében az árnyalatok szennyeződhetnek, addig a QLED gyakorlatilag tökéletes színhűséget biztosít. Az ilyen tévék gyakorlatilag ugyanazokat a színeket jelenítik meg, amiket a valóságban tapasztalhatnánk.

Mivel a kvantumpontok fényerő erősítő tulajdonsággal rendelkeznek, így rendkívül nagy fényerősség érhető el. Ez a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítése során válik fontossá; amikor világos és sötét képrészletek váltják egymást, a nanoméretű kristályoknak köszönhetően a megjelenített kép jóval valósághűbb.

Ahogyan említettük, a kvantumpontok alkalmasak a fény felerősítésére, ezáltal a képmegjelenítés kevesebb energiát emészt fel. Gazdaságos tévézés…

Ha QLED tévét választunk, nem kell fényerő ingadozástól tartani. Az OLED technológia esetén a tartósan nagy fényerejű, világos jeleneteknél zavaró fényerő ingadozás léphet fel, a kvantumtechnológiánál viszont nincs ilyen gond.

Sőt, a kijelzők fakulásától sem kell tartani. Míg az OLED kijelzők esetében a szervesanyagok romlása egyes árnyalatok fakulásához vezethet, addig a kvantumpontok az idő múlásával is ugyanolyan képminőséget szavatolnak.

A hátrányokról is szót kell ejteni

Megszokhattuk, hogy a technika világában nincs tökéletes megoldás; minden technológia rendelkezik legalább egy hátrányos tulajdonsággal. Mindennek van egy Achilles-sarka; a QLED tévéknek a fekete szín…

Fizikai törvényszerűségekből adódóan a QLED technológia soha nem állíthat elő 0 nit fényerejű feketét, hiszen a folyadékkristályok között minimális háttérvilágítás mindig át fog szivárogni. Szerencsére a megjelenített fekete színek láttán nincs olyan érzésünk, hogy sötétszürkét látunk, így a kontrasztra sem lehet panaszunk. Habár a műszeres méréseken a QLED bukja a feketét, az emberi szem számára a fekete valóban fekete.

Ajánljuk-e a QLED tévéket?

Természetesen igen! Nem véletlen, hogy a televíziógyártás piacát uraló Samsung erre a technológiára helyezi a hangsúlyt és a mérföldkőnek számító 8K felbontású készülékeit is erre építi. Az innovatív megoldásairól híres Hisense, valamint a kínai óriás TCL is a QLED-ben látja a jövőt. Sőt, az újra meghatározóvá váló Sharp is ezzel a technológiával száll ringbe.

Összességében kijelenthető, hogy a QLED nagyszerű választás, ha tökéletes színhűségre és állandó fényerőre van szükség. Ha felsőkategóriás készüléket keresünk, bizonyosan a QLED lesz az ideális választás számunkra!