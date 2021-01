A pandémia alatt nőtt a privát közlekedés jelentősége

A privát közlekedés jelentősége nagyot erősödött a koronavírus-járvány hatására, mivel a másokkal történő érintkezés csökkentése érdekében sokan a saját autójukkal való utazást választják.

Ezzel szemben a tömegközlekedés, illetve a telekocsi szolgáltatások terén világszerte komoly visszaesés tapasztalható. Többek közt ezekre a témákra világít rá a nemrég megjelent, 2020-as Continental Mobilitási Tanulmány. A felmérés keretein belül a neves társadalomkutató intézettel, az infassal (Institute for Applied Social Sciences) együttműködésben végeztek reprezentatív felméréseket az emberek mobilitási szokásairól Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Japánban és Kínában.

Dr. Ariane Reinhart, a Continental igazgatótanácsának emberi kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős tagja az alábbiakat nyilatkozta a tanulmány megállapításaival kapcsolatban:

„A Continental Mobilitási Tanulmányának eredményei azt mutatják, hogy globális szinten igény van a személyes mobilitásra. A koronavírus-járvány ideje alatt pedig ez az igény még jobban felerősödött.”

Majd Dr. Ariane Reinhart hozzátette:

„Tekintettel a jelenleg fennálló, sürgető klímahelyzetre, a fenntartható, és mindenekelőtt szén-dioxid-semleges globális közlekedési megoldások most még fontosabbak. A beszállítóipar egyik legátfogóbb fenntarthatósági ütemtervével rendelkező technológiai vállalataként a Continental kulcsfontosságú hozzájárulást képes nyújtani számos személyes közlekedéssel kapcsolatos területen. A célunk az, hogy karbonsemleges mobilitást legkésőbb 2050-re elérjük.”

A járvány egyik eredménye a személyes közlekedés irányába mutató egyértelmű tendencia

Franciaországban és Németországban a válaszadók 80 százaléka beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány alatt megváltoztatta napi mobilitási szokásait. 81 százalékkal az Egyesült Államokban is hasonló viselkedésbeli változás figyelhető meg. Azonban a legnagyobb átalakulás Ázsiában történt: Japánban az emberek 88 százaléka módosította közlekedési szokásait, amíg Kínában ez az érték a 93 százalékot is elérte.

Noha a krízishelyzet ideje alatt sokak számára jelentősen csökkent az utazás mértéke, nagy mennyiségben érkezett válasz azzal kapcsolatban, hogy az emberek gyakrabban használják autóikat. Ez különösen Kínára igaz, ahol a megkérdezettek csaknem fele jelezte, hogy többször ülnek autóba. Ha megnézzük, hogy a nagyvárosi régiókban többen vettek részt a reprezentatív felmérésben, akkor ez az adat kimondottan szembetűnő. A sűrűn lakott Németországban, amely viszonylag kiterjedt tömegközlekedési hálózattal rendelkezik, a megkérdezettek negyede használt gyakrabban autót, mint a járvány kitörése előtt. Még Franciaországban is, ahol a mozgás szabadságát, és ezáltal a közlekedést is különösen szigorúan korlátozták, a lakosság 16 százaléka utazik a korábbinál gyakrabban személygépkocsival. Németországban (23 százalék), az Egyesült Államokban (22 százalék), és Japánban (21 százalék) is hasonló tendencia figyelhető meg.

A koronavírus-járvány a személyes mobilitás fokozódásához és ennek következtében a forgalom sűrűségének további növekedéséhez vezet az öt vizsgált országban.

„A prediktív fedélzeti szoftverrel ellátott modern járművek ma már fontos részét képezik az emberek közlekedési szükségleteire kínált megoldásoknak. Ezek a járművek biztonságos és hatékony módon juttatják el az utasokat a kívánt úti célhoz. A Continental ezeket az intelligens megoldásokat képviseli”

– mondja Dr. Ariane Reinhart.

A személygépkocsik mellett a kerékpárok használatát is tovább növelte a koronavírus-járvány. 34 százalékos emelkedést mutatva ez a növekedés Kínában a legmagasabb, amelyet Németország követ a maga 21 százalékával. A tömegközlekedésben azonban már más a helyzet, a német megkérdezettek fele utazik kevesebbet tömegközlekedési eszközökkel, mint korábban, Kínában és Japánban pedig több mint az emberek fele vallott így. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban 56, Franciaországban pedig 48 százalék semmilyen változást nem léptetett életbe a busszal, vagy vonattal való közlekedés kapcsán. Kínában, Japánban és Németországban ezt csak a megkérdezettek harmada mondhatta el magáról.

Felmerül a kérdés, hogy vajon ez a tendencia a krízishelyzet után is folytatódni fog-e. A Continental 2020-as Mobilitási Tanulmánya erre enged következtetni: Japánban és Németországban a válaszadók 6 százaléka, az Egyesült Államokban pedig 15 százaléka mondta el, hogy autót vásároltak, illetve közép és hosszú távon terveznek autót vásárolni a koronavírus-járvány következményeinek tükrében. Ezzel a kijelentéssel Kínában, ahol az autótulajdonosok aránya még mindig jelentősen kisebb, az emberek 58 százaléka értett egyet. Az is figyelemre méltó, hogy Kínában a megkérdezettek a többi országhoz képest nagyobb arányban vettek igénybe utazásmegosztó vagy telekocsi szolgáltatásokat, illetve támaszkodtak autóbérlésre a járvány ideje alatt.

Elmondható, hogy a vizsgált országokban az autót használják a legtöbben a mindennapi közlekedésre. Az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaországban a felmérésben résztvevők több mint fele ül autóba naponta, vagy szinte naponta, emellett pedig az emberek harmada autózik legalább egyszer egy héten. A két fenti állítást Kínában 43 és 41 százalék mondhatja el magáról, ami hasonlóan magas arány, viszont kevesebb a napi, vagy szinte napi szinten történő autós közlekedés a fejlett nyugati országokhoz képest. A Japán megkérdezettek mindössze harmada vallotta azt, hogy naponta, illetve egy héten legalább egyszer használja autóját, emellett pedig 13 százalék nyilatkozott úgy, hogy teljességgel felhagytak a vezetéssel.

Konklúzió

A koronavírus globális terjedésének következtében a napi mobilitási szokások világszerte jelentősen megváltoztak. Az emberek kerülik a tömegközlekedést, a buszokat, vonatokat, illetve az utazásmegosztó szolgáltatásokat is az egész világon, Ázsiában még komolyabban, mint Európában. Mindebből a privát közlekedés kerül ki nyertesen, a saját tulajdonú személygépkocsik és kerékpárok váltak a legnépszerűbb közlekedési eszközökké.

A Continental Mobilitási Tanulmány

A Continental technológiai vállalat 2011 óta készíti el rendszeres időközönként a Continental Mobilitási Tanulmányt különböző kulcsfontosságú témákkal a fókuszban. A 2020-as Continental Mobilitási Tanulmány a jelentés hatodik kiadása, és Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Kínában és Japánban érdeklődik a mobilitás különféle aspektusairól. Az első szakaszban, 2020 szeptemberében, három kontinens öt országában tettek fel kérdéseket a lakosságok reprezentatív mintáinak.

Az elektromos járművekkel kapcsolatos elvárások és megközelítések mellett a felmérés a koronavírus-járvány hatására fellépő, a mobilitásban történő változásokkal is foglalkozott. A vírus terjedésének megállítását célzó intézkedések átmenetileg nagymértékben csökkentették a közlekedést az összes vizsgált országban, mivel a lakosságoknak szigorú lezárásokkal kellett szembenézniük. Ugyanakkor sok ember viselkedése megváltozott, amit még a korlátozások enyhítése után is megtartottak, azzal együtt, hogy a mobilitás lassan visszatér a megszokott formájába. A kutatás eredményei sajátos változásokra hívták fel a figyelmet a viselkedés, a hozzáállás és az elvárások terén.

A 2020-as Mobilitási Tanulmány a Continental, valamint a felmérést 2011 óta támogató infas piac- és társadalomkutató intézet közös munkájának gyümölcse.