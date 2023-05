Ha érdeklik a 3D nyomtatás sikeres, hazai ipari alkalmazási példái, jelölje be naptárában a szeptember 12-i dátumot és vegyen részt a NEXT 3D konferencián!

Az egyedülálló iparági találkozó az additív gyártás trendjeire, a területet megmozgató kérdésekre és a szakma legjobb gyakorlataira fókuszál.

A NEXT 3D konferencia Csehországban már második éve kerül megrendezésre, a pozitív visszhang nyomán pedig 2023-ban budapesti helyszínnel is bővül az eseménysorozat. A NEXT 3D célja, hogy a régió vezető additív gyártási konferenciája, adott országon belül az e területtel foglalkozó szakemberek elsőszámú találkozópontja legyen.

Bár a fő szervezés az egyik vezető 3D technológiai forgalmazóhoz és szolgáltatóhoz (FreeDee és Admasys International) köthető, a program elsődleges célja, hogy elfogulatlan képet mutasson a jelenlegi additív gyártástechnológiákról és azok értékteremtő alkalmazási gyakorlatairól. A résztvevők nem számíthatnak promóciós előadásokra vagy kihagyhatatlan üzleti ajánlatokra, mert a színpadot maguk a felhasználók, hazai mérnökök, ipari szakemberek fogják uralni, akik beszámolnak mindennapi sikereikről, inspiráló megoldásaikról és elkerülhetetlen kihívásaikról a 3D nyomtatás területén.

A magyarországi NEXT 3D konferenciára Budapesten, a Danubius Hotel Helia**** rendezvényterében kerül sor 2023. szeptember 12-én. Érdemes feliratkozni az esemény weboldalán a tájékoztatásra, amely azonnali értesítést garantál a programot érintő hírekről és a jegyértékesítés megkezdéséről.

További információkért és a regisztrációs űrlapért látogassa meg a www.next3d.hu weboldalt!

Videó a 2022-es csehországi NEXT 3D konferenciáról:

