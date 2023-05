Siemens-technológiával digitalizál magyar gyárában a Poppe + Potthoff

A német cégcsoport átfogó ipari digitalizációs projektje keretében meglévő operatív és informatikai környezetét kapcsolja össze a precíziós gyártás optimalizálásához.

A Poppe + Potthoff cégcsoport a jövő technológiáihoz, köztük a károsanyag-kibocsátást csökkentő hidrogénes és e-mobilitási rendszerekhez szállít innovatív, precíziós megoldásokat három földrész kilenc országában működő tizennyolc üzeméből.

Hazai leányvállalata, a Poppe + Potthoff Hungária Kft. ajkai gyárában átfogó digitalizációs beruházásba kezdett, hogy kb. száz – különböző típusú, más-más gyártótól származó és eltérő funkcionalitású – gép adatait gyűjtse össze, és továbbítsa meglévő rendszerébe a gyártás nyomon követeséhez, valamint optimalizálásához.

Az ipar 4.0-s integráción egyszerre több cég is dolgozik, mivel a leányvállalat minden géphez és vezérléshez a legmegfelelőbb partnert kereste. A gépek negyedét – összesen huszonöt, Siemens vezérléssel ellátott megmunkálóközpontot és gyártósort – a Siemens Zrt. szervizcsapata integrálja a gyártástámogató rendszerbe.

Ipari környezetben megszokott módon, ebben a projektben is külön kihívást jelent a heterogén eszközparkot alkotó gépek eltérő életkora. Míg a gépek nagy része alig egy éves, így támogatják a korszerű kommunikációs protokollokat, addig az egy-két, lassan húsz éves kort is elérő eszközt gyártóik erre aligha készíthették fel. Következésképp, mind a kommunikációs kapcsolat kiépítése, mind a kinyerhető adatok mennyisége, típusa, illetve kiolvasásuk gyakorisága komoly tervezést igényelt. A projektcsapatnak figyelembe kellett vennie azt is, hogy a gyűjtött adatokat a MES (gyártási) rendszer milyen formában tudja majd fogadni.

Az összetett kompatibilitási problémára a Siemens Brownfield Connectivity BFC Gateway ad megoldást. Az ipari átjáró, miként neve is utal rá, a meglévő szoftver- és hardverarchitektúrába épülő, barnamezős megoldásként gyűjt és továbbít adatokat a különféle gyártóberendezésekről. Szabványos, gyártófüggetlen kommunikációs protokollok (Modbus TCP, Http, MQTT, OPC UA stb.) széles körét támogatja, így kiterjedten alkalmazható az operatív és az informatikai technológia (OT és IT) összekapcsolására.

A gyártóberendezésekről gyűjtött adatokat feldolgozó szoftverek segítségével a Poppe + Potthoff Hungária valós idejű rálátást kap a gépekre és a folyamatokra, és gyártását jobban optimalizálhatja. Mindez a veszteségek csökkentésétől a tervezhetőbb karbantartásig komoly előnyökkel jár, ezért a vállalat arra számít, hogy ipari digitalizációs beruházása két-három éven belül megtérül.

A Poppe + Potthoff Hungária Kft. több mint félezer főt foglalkoztat ajkai üzemében, az exportorientált vállalat tavalyi árbevétele meghaladta a 30 milliárd forintot.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!