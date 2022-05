3D nyomtatók és 3D szkennerek az Ipar Napjain

A pandémia okozta szünet után ismét megrendezésre kerül az IPAR NAPJAI / MACH-TECH szakkiállítás. Az expot számos, a szakmai partnerek és kiállítók által szervezett, magas színvonalú program kíséri, köztük a FreeDee Kft. által szervezett konferencia előadások, amelyek a 3D nyomtatás és a 3D szkennelés iránt érdeklődőknek tartogatnak érdekességeket.

A 3D nyomtatás egyre több területre tör be, és a prototípusgyártáson már jóval túlmutató, egyre magasabb szintű alkalmazási példákkal találkozhatunk. A trend fenntarthatóságában fontos szerepet játszik majd az is, hogy a gyártó vállalatok biztosan tudják, hogy a 3D nyomtatott alkatrészek megfelelnek a minőségügyi elvárásaiknak. A minőségbiztosítás egyik eszköze lehet a méretellenőrzés, a validált, ipari alapanyagok használata, valamint a szilárdsági méretezést lehetővé tevő 3D nyomtatás előkészítő szoftverek használata is. A FreeDee bemutatói során épp ezekről a területekről, a 3D szkenneléssel történő minőségellenőrzésről, a legújabb nyomtatható, ipari polimerekről és a Teton Simulations által fejlesztett okos nyomtatás előkészítő szoftverről is többet tudhatnak meg a résztvevők.

Az IPAR NAPJAI konferencia program részeként a FreeDee előadásai május 13. péntek délelőtt díjmentesen látogathatók a Hungexpo A pavilon A1 galériáján található előadóban. Az első előadás ’Mit tehet Önért egy 3D szkenner?’ címmel délelőtt 10:30-kor kezdődik. A résztvevők első kézből ismerhetnek meg két metrológiai 3D szkennert, a telepített ATOS Q-t és a kézi ZEISS T-SCAN hawkot, a GOM Inspect Professional szoftvert és a képességeket, amelyekkel hozzájárulhatnak cégük sikeréhez. A második előadás ’Ultrapolimerek és a tökéletes 3D nyomtatási paraméterek’ címmel a fejlett, kimagasló mechanikai és kémiai tulajdonságú alapanyagokra helyezi a hangsúlyt, valamint a szálhúzásos nyomtatás tapasztalati túlméretezése helyett valódi, szoftverrel támogatott méretezhetőségre mutat be példát.

Emellett az additív gyártás iránt érdeklődő látogatóknak érdemes felkeresniük az idén 10 éves FreeDee standját is (A pavilon, 211D2), mivel ott 5 különböző additív eljárással és még több 3D nyomtatóval találkozhatnak. Ráadásul személyesen, akár sajátkezűleg is kipróbálhatják az előadás során bemutatott ZEISS #HandsOnMetrology 3D szkennereket és a vezetéknélküli, példátlanul gyors Artec Leo-t is.

Tájékozódjon részletesen a programokról és a bemutatott eszközökről, valamint regisztráljon az előadásokra a FreeDee weboldalán, és találkozzunk az IPAR NAPJAI-n!