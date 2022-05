Ingyenes előadások a hazai műanyagiparról az Ipar Napjain

CSATH MAGDOLNA, LEGO, BASF, PEMŰ, KAPOSPLAST ÉS MYCEPPI: INGYENES ELŐADÁSOK LESZNEK A HUNGEXPO-N

A Hungexpo Vásárváros május 10-13. között közös platformot biztosít, hogy valamennyi ipari szereplő egyszerre mutatkozhasson be az érdeklődőknek. A rendezvényen megismerhetőek lesznek a megjelenő cégek legmodernebb termékei és szolgáltatásai, amelyeket be is mutatnak a rendezvény látogatóinak, akik a Polimerek szakmai folyóirat és a Magyar Műanyagipari Szövetség jóvoltából ingyenesen részt vehetnek Dr. Csath Magdolna közgazdász előadásán is.

Az összevont szakkiállításon az új koncepció mentén kilencedik alkalommal megrendezett Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás, a 15. jubileumát ünneplő Mach-Tech Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztés-technikai szakkiállítás, valamint társrendezvényként az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás is várja a kiállítókat és látogatókat egyaránt, akik egy gyors regisztrációt követően ingyenesen vehetnek részt a kiállításokon.

KÖZÖS STANDDAL ÉS DR. CSATH MAGDOLNA KÖZGAZDÁSZ ELŐADÁSÁVAL KÉSZÜL A POLIMEREK SZAKMAI FOLYÓIRAT ÉS A MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG

A Magyar Műanyagipari Szövetség május 12-én ugyancsak a Hungexpo-n tartja éves közgyűlését. Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnökének, a PEMŰ Zrt. elnök-vezérigazgatójának megnyitója után az elismert közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, Dr. Csath Magdolna tart előadást A magyar gazdaság lehetőségei a pandémia és a háború szorításában címmel. A szakember az előadást követően a felmerülő kérdésekre is válaszol majd.

A MŰANYAGIPAR FÓKUSZÁBAN A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A nap délutáni programjában egy műanyagipari konferencián is részt vehetnek az érdeklődők, ahol szakmai előadásokon tájékozódhatnak a szakág legaktuálisabb kérdéseiről. Itt ismerhetik meg az érdeklődők az MMSZ új stratégiáját a körforgásos gazdaság, az újrahasznosítás, a kommunikáció, a szemléletformálás, valamint az oktatás és az ismeretterjesztés terén olyan kiváló szakemberek előadásaiból, mint Dr. Demjén Zoltán, az MMSZ alelnöke, a BASF Hungaria Kft. korábbi igazgatója, Palócz Tamás, az MMSZ alelnöke, a KaposPlast Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Csaba, MMSZ alelnök, a LEGO Manufacturing Kft. senior igazgatója, valamint Bűdy László MMSZ elnökségi tag, a myCEPPI Kft. ügyvezető igazgatója.

Szintén a délutáni program keretein belül vehetik kézbe az MMSZ tagjai az MMSZ 10 – A magyar műanyagipar szolgálatában (2011-2022) című ipartörténeti könyvet, amely az önállóvá vált Magyar Műanyagipari Szövetség tízéves évfordulójára jelenik meg.

A JÖVŐHÖZ VEZETŐ ÚT ITT VAN

„Bármely kiállításról legyen szó, a cél ugyanaz: a magyar ipar valamennyi szakmai szereplőinek lehetőséget biztosítani arra, hogy találkozhassanak egymással, mégpedig egy olyan fórumon, ahol a személyes kapcsolatépítés mellett a leginnovatívabb fejlesztéseket és a legfrissebb trendeket is megismerhetik. A teljesség igénye nélkül az érdeklődők izgalmas előadásokat hallgathatnak a digitalizáció, az e-mobilitás, az ERP-rendszerek, a virtuális beüzemelés alkalmazási lehetőségei és a munkavédelem témakörében is” – mondja Palócz Tamás, az MMSZ kommunikációért felelős alelnöke.

A résztvevők az alábbi linken regisztrálhatnak a rendezvényre az ingyenes belépőért: www.automotivexpo.hu/polimerek

Az MMSZ konferenciájára a regisztrációs link: https://forms.gle/CAgtpRvUasrqz3S7A