A TMH Hungary 100 napja vette át a magyar vasúti személykocsi gyártás és javítás egyik alappillérének számító intézményének, a Dunakeszi Járműjavítónak (DJJ) a szakmai irányítását, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az elkövetkezendő években Kelet-Európa regionális gyártási és szolgáltatási központjává fejlessze azt. Zökkenőmentes volt a tulajdonosváltás a járműjavítóban, mely továbbra is eleget tesz a korábban megkötött szerződéseiből eredő kötelezettségei teljesítésének, de már új nemzetközi projekten is dolgozik, melynek műszaki előkészületei kapcsán számos fejlesztés történik a Járműjavítóban.

Ez év június 9. óta a Dunakeszi Járműjavító új menedzsment irányítása alatt dolgozik, az első 100 napban a már meglévő munkák folytatása mellett elkezdték a DJJ fejlesztését, és a termelés modernizációját.

A dunakeszi telephelyen tovább folynak az aktuális projektek a hazai ügyfelek számára, például a MÁV Start számára a személykocsi felújítási munkák, a Stadler emeletes motorvonatok és a CAF villamosok végszerelése, tesztelése és üzembe helyezése. Júliusban a DJJ elnyerte a MÁV-Start Zrt. által a MÁV flotta részét képező 403 darab vasúti személykocsi fővizsga és modernizációs munkáira kiírt tendert. A 90 millió Euro összértékű szerződés keretében végrehajtásra kerülő projekt az elkövetkezendő négy évre biztosít munkát a társaságnak.

Emellett a DJJ egyik legnagyobb feladata az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság (ENR) által megrendelt vasúti kocsik gyártására való felkészülés, amely számos technológiai fejlesztést hoz a Járműjavító életébe.

A TMH Hungary Kft. a magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb vasúti megrendelésére támaszkodva kezdte meg a DJJ fejlesztését, ezzel hozzájárulva a komplex vasúti járműgyártás újjáélesztéséhez. A TMH Hungary Kft. még 2018 szeptemberében nyerte el az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság nemzetközi tenderét 1.300 vasúti személykocsi gyártására. Ebből 680 kocsi Dunakeszin, a fennmaradó egységek pedig a TMH csoport tveri gyárában készülnek.

A nemzetközi projekt egyik fontos lépése a helyi projektcsapat megerősítése volt. A TMH International szakértői együtt dolgoznak magyar kollégáikkal a gyártás tervezésén. Folyamatban van a vizuál menedzsment fejlesztése, az új biztonsági és környezetvédelmi szabályok kidolgozása. A 680 egyiptomi kocsi gyártási területét kijelölték, és jelenleg új felszereléssel és egyéb gyártási eszközökkel látják el, hogy október elején elkezdődhessenek a szerelési munkák.

Elkezdődött a DJJ környezetvédelmi szempontból történő felmérése is, ahol átvizsgálásra kerülnek a jelenlegi eszközök és új terveket dolgoznak ki a veszélyes anyagok kezelésére, továbbá felmérik az energiagazdálkodási folyamatok hatékonyságát is. A társaság területén található vészjelző piktogramok tartalmilag és formailag is megújulnak.

A járvány a DJJ-t is új kihívások elé állította, a második hullámra a vezetés részletes egészségügyi és biztonsági tervet dolgozott ki, a COVID-19 aktuális helyzetét pedig folyamatosan figyelik, és ehhez alakítják a Járműjavító működtetését is. A járműjavítóban rendszeresen végzik a testhőmérséklet ellenőrzését, mindenki számára biztosítanak fertőtlenítő eszközöket és főbejáratánál külön helyiséget alakítottak ki a vendégek fogadására, munkavédelmi és pandémiás előírásokkal kapcsolatos oktatására.

A TMH Hungary a hazai beszállítók felkutatását is elkezdte, hiszen a készülő egyiptomi kocsik 50%-ban magyar alapanyagokból készülnek majd, az ehhez szükséges beszerzési folyamatokat szeptember végéig véglegesítik Dunakeszin.

A munkavállalók jóléte és a megfelelő munkakörülmények kialakítása is prioritás az új tulajdonosok számára, melynek biztosítására elindult egy több részből álló beruházási terv. Ennek keretében számos, rég várt karbantartási és beruházási munka elkezdődött a DJJ-nél, ilyen például a 900 fős öltöző felújítása, melynek során a padlózatot és szanitereket is kicserélik, a gyárban pedig a fényezőkabinok aktívszenes szűrőinek felülvizsgálata, majd szükség szerint az elszívó rendszer átalakítása is elindul. A munkakörülmények javítása mellett folyamatos a munkaerőfelvétel is, a dolgozók létszámát a növekvő feladatoknak megfelelően bővítik mind a fővizsga, mind az új gyártás területén. A nyár folyamán végrehajtott első dolgozói véleményfelmérés során a DJJ munkavállalói fokozott érdeklődést tanúsítottak az új ipari terv iránt.

“Az orosz és a magyar tulajdonosnak is egyértelmű célja, hogy Dunakeszin a térség egyik legnagyobb vasúti járműgyártó-bázisát alakítsa ki, megerősítse egyúttal a magyarországi vasúti járműgyártásról a világban korábban kialakult pozitív képet. Az első 100 nap tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az elindult átalakítások, modernizációs munkák mellett zavartalan a Járműjavító működése”

– mondta el Wein András, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója.