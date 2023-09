5 javaslat szoftver választáshoz középvállalatoknak

Az elmúlt évek turbulens gazdasági folyamatai előtérbe hoztak egy új szempontot a közepes méretű cégek számára: az ellenálló képességet.

Olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek rövid és hosszú távon is biztosítják a stabilitást és a növekedést, mindezt a versenyképesség megtartása mellett. Ezek között természetesen ott vannak a digitalizációs fejlesztések is.

A középvállalatok sokszor a nagyvállalatokhoz hasonló üzleti ajánlatokkal és így komplexitással működnek, de nem minden esetben van lehetőségük korlátlan mennyiségű beruházásra, ezért az ERP2U nemzetközi vállalati szoftver szakértő és gyártó szerint jól meg kell fontolniuk, milyen szoftverekbe fektetnek. Minden sikeres vállalkozásnak vannak olyan képességei, erősségei, amelyekkel kitűnik versenytársai közül. A szoftveres megoldások bevezetésénél is fontos, hogy elsősorban ezeket – a cégekre jellemző – versenyelőnyöket hogyan tudják – akár szoftveres támogatással – tovább fejleszteni.

Az ERP2U több lehetőséget és nemzetközi trendet is lát azzal kapcsolatban, hogyan használhatják ki a digitalizációs eszközöket a középvállalatok.

Átalakul az IT üzleti modell

Az utóbbi időszakban egyre jobban megfigyelhető volt az előfizetéses szolgáltatások és ezek keveredése a tradicionális modellekkel. Fontos, hogy szoftvervásárláskor biztosra menjünk, hiszen sokfajta konstrukció jelenik meg a piacon: hardware-hez előfizetéses szoftverek, előfizetéses szoftverhez tanácsadási csomagok, vagy éppen tanácsadást követő előfizetéses szolgáltatások is. Például igénybe vehetünk pénzügyi szoftver megoldásokat piackutató, adótanácsadó, pénzintézet vagy ERP szoftver gyártótól is.

Változnak a telepítési modellek

A vállalati szoftvergyártók nagyon sok energiát fektettek az elmúlt években abba, hogy ügyfeleiket támogassák a felhő technológiákra való váltásban. Ez hatással van az adatbázisok elérhetőségére, az SLA megállapodásokra és olyan, új lehetőségekre, mint a microservices szolgáltatások. A változások kapcsán a vállalati szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatási csapatok, partnerek átképzése is zajlik, hogy képesek legyenek az új technológiák sikeres implementációjára. Ezért most ismét fontos figyelni arra, hogy egy projekt kapcsán milyen módszerekkel és milyen lépésekben lehet haladni. Például, hogy egy új felhő szoftver bevezetésekor már nem elérhetőek az adatbázisok a szakértők és az ügyfél számára sem, ezért teljesen új eszközökkel kell megoldani az adatok migrálását.

Haladás a digitális workflow-k irányába AI segítségével

Az IT workflow-val támogatott folyamatok nem újdonságok, de a vállalati rendszereket még továbbra is dominálják az egyedi termelési, logisztikai, pénzügyi tranzakciókat létrehozó funkciók, képernyők. Érdemes olyan szoftvert választani, amely már machine learninggel támogatott folyamatba szervezve és folyamatokat monitorozó képernyőkről kiindulva is képes támogatást nyújtani. Ez a vezetőknek holisztikusabb átlátást és gyorsabb stratégiai döntéshozatalt biztosít.

A digitális üzlet felemelkedése

A digitális gazdaságra való átállás, – ha szektoronként eltérő mértékben is – de meghatározó szempont az összekapcsolt vállalati rendszerek létrehozásánál. A rendszerek technológiai korszerűsége, a közös elhelyezés, a biztonság és az adatok integritása kulcskérdéssé vált.

Visszatérve a dilemmához

Gondoljuk át, mivel tudunk gyorsan, ár-értékben hatékonyságot növelni? Egy új CRM vagy ERP rendszer bevezetése, de akár egy új modern webshop is komoly és elhúzódó befektetés. Érdemes megfontolni, hogy például egy operatív cash-flow támogató modern kontrolling megoldás bevezetésével tudunk-e a jelenlegi kamat környezetben gyorsan, több pénzt keresni, mint komplex projektekkel?

Fontos, hogy a kkv-k éljenek az új technológiákkal és az azok adta lehetőségekkel, de csak ha már standard megoldásként kínálják ezeket a szolgáltatók. A középvállalatoknak – bármilyen csábító is – sok esetben nincs akkora emberi és pénzügyi erőforrásuk, hogy rajtuk fejlesszék ki elsőként a legújabb technológiákat használó megoldásokat.

