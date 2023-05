AI hairtylist: ilyenek a trendi frizurák a mesterséges intelligencia szerint

Megkérte a mesterfodrász a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen képet a legnépszerűbb frizurákról. Szuggesztív, azonban néhány kivételtől eltekintve a valóságban nem megvalósítható, vagy nem esztétikus frizura képek születtek.

A mesterséges intelligencia még nem egy hairstylist. Ismerje meg a „munkáit”.

„Kíváncsivá tettek a mesterséges intelligenciáról szóló történetek, ezért egy este a vezető fodrászunkkal leültünk a ChatGPT elé és megkérdeztük a legnépszerűbb frizurákról, majd a válaszok alapján képeket készítettünk a DALL-E képgenerátor segítségével. Látva az eredményeket, nem akartunk hinni a szemünknek”

– idézi fel Török Tamás, az Angerer Fodrászat alapítója.

A ChatGPT válasza szerint jelenleg a bob, a pixie, a tépett frizura és a frufru a trendi frizurák. Azt „hozzátette”, hogy nincs hozzáférése valós idejű képekhez, ezért nem ismeri a legújabb frizuratrendeket.

„A felsorolt frizurák örök trendek, ezekben nem is téved nagyot a mesterséges intelligencia. De a képeken látható frizurák a valóságban többnyire nem megvalósíthatók, vagy nem esztétikusak a javasolt színkombinációk. Nagyon sok szempont van, amit egy frizura elkészítésénél figyelembe kell venni, mint például a haj adottsága, a frizura fenntarthatósága, életkor, munkahely, stílus és még sorolhatnánk”

– mondta Vass Edina az Angerer Fodrászat mesterfodrásza.

A bob frizura kissé mesterségesre sikerült

A bob fazont sikerült eltalálnia a mesterséges intelligenciának. Azonban mindkét fazon kicsit divatjamúlt. Mostanában inkább a rövidebb, áll alá érő fazon megy, frufruval vagy anélkül. Az első képen a frizura összességében jó, de kicsit paróka hatást kelt, mintha műszálból állna. A forma viselhető, a szín viszont nehezen kezelhető és nem pénztárca barát. A második képen látható frizura esetén is jó a forma, a szín viszont nem harmonikus, mert hideg és meleg színek vannak párosítva.

A frufru élethű

A frufru esetében készültek a legélethűbb képek. Az első képen egy viselhető, hétköznapi frizurát láthatunk, egy ódivatú, kicsit otthoni kontárkodásra emlékeztető frufruval. A valóságban inkább a lazább, pár szálas frufruk népszerűek, mint a shag, a butterfly vagy a jóval rövidebb frufru, amit mulletnek hívnak.

A második kép kis jóindulattal nevezhető csak frufrunak, jobban hasonlít a shag-hez, egy tépett laza, félhosszú frizura. A szín azonban itt természetesebb, főleg hogy kicsit idősebb nő van a képen. A frizura akár egy festetlen ősz hajú nőnek is elmenne, vagy egy szőke, melírozott hajszínnek. Összességében könnyen kezelhető, laza, modern frizura.

Ez a pixie cool!

Az első pixie kifejezetten jól sikerült, modern és fiatalos a szín és a forma tekintetében is, bár idén a hosszított, nőiesebb fazon a trend, de a rövid hajúak körében ez még mindig népszerű. A kék hajszín elég merész, de fiatalok körében ez is gyakori, fesztivál hajnak is szokták kérni.

A második képen látható pixie már nem sikerült ilyen jól. Kicsit ugyan hosszabb az előzőhöz képest, de nem egy szép nőies forma, a rózsaszín árnyalat viszont trendivé teszi.

A réteges frizura nem megy az AI-nak, de attól még egész jó

Az első képen nem is réteges frizurát látunk, ez inkább egyhossz frufruval. Nincs benne fokozat, csak az alja van szétterítve. Semmi extra, viszont a hétköznapokban is hordható.

A második képen sem igazán réteges, inkább egy hosszú göndörített frizurát képzelt el a mesterséges intelligencia. Azonban szép harmonizáló a színe, természetes meleg árnyalat, sötétebb tő világos csíkokkal. Ez kifejezetten szép, divatos hosszú frizura.

Tépett

Az első képen egy félhosszú, hullámos, tépett, átmenetes frizura készült, trendi oldalválasztékkal. Göndör hajhoz remek választás, bár a képen inkább már túl kócos. A mindennapokban kevesebbet törődnek a hajukkal az emberek, így most egy ilyen könnyen kezelhető, természetes forma természetes színekkel abszolút elfogadható. Nem is rossz egy mesterséges intelligenciához képest.

A második képen azonban nem sikerült eltalálni a fazont, inkább egyhossz egyenes longbob amit látunk. A szín szép természetes lenne, ha a fura hideg árnyalatú csíkok nem lennének benne. Ettől eltekintve egy praktikus, hétköznapokban könnyen kezelhető, sok figyelmet nem igénylő fazon.

