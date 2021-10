Digitális megoldással teremti meg a hazai pálya előnyét az MLSZ

Az MLSZ FanXP alkalmazáson keresztül a meccs előtt és alatt a drukkerek fotókat küldhetnek be, amelyek aztán a játékosok számára is jól látható helyen, a pálya melletti LED falon és a Puskás Aréna óriáskivetítőin jelennek majd meg.

Az Albánia elleni szombat esti mérkőzésen ismét elérhető lesz az MLSZ FanXP alkalmazás, amellyel a meccs előtt és közben fotót küldő drukkerek a Puskás Aréna óriáskivetítőin és a pálya melletti LED falon is viszont láthatják majd magukat.

A digitális újítás eddig is népszerű volt a magyar labdarúgó válogatott mérkőzésein: korábban már többek között Oroszország, Anglia és Andorra ellen is rengeteg képet küldtek a szurkolók, fokozva ezzel a hazai pálya érzetét. A következő mérkőzéseken a helyszíni szurkolás hiánya miatt még inkább előtérbe kerül a megoldás, amelyen keresztül a világ minden tájáról érkezhetnek a képek a válogatott futballisták buzdítására.

„Büszkeséggel tölt el minket, hogy a nemzeti válogatott mérkőzésén ismét segíthetjük a magyar szurkolókat a technológiánkkal. Rengeteg olyan embernek szereztünk már örömet Európa-szerte, akik nem tudnak eljutni kedvenc csapatuk mérkőzéseire, és most is szeretnénk egy kis boldogságot csempészni a szurkolók életébe a megoldásunkkal. Bízunk benne, hogy a távoli drukkerek bevonásával egy kicsit mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a válogatott mérkőzése egy igazi országos közösségi élmény, egy ünnep legyen!”