Hibrid munkarendre állt át az SAP

Az elmúlt másfél év tapasztalatait, illetve a munkavállalók körében végzett kutatási eredményeket figyelembe véve alakította át a hazai üzleti informatikai szektor vezető szereplője a mindennapi működését.

Az SAP budapesti irodáiban a dolgozók és vezetőik közösen alakíthatják ki, hogy az irodából, vagy akár teljes egészében otthonról szeretnék-e folytatni a munkát, ennek megfelelően rendezte át a vállalat a munkakörnyezetet is az egyes épületekben. A kollégák megelégedésére szolgálhat, hogy az új Flex Work modell és a szabad választás rendszere nem érintette a személyes juttatásokat, így például a céges autóhasználatot sem.

A legtöbb nagyvállalatnál – így az SAP-nál is – már a koronavírus előtti időkben is a mindennapok részét képezte az otthoni munka, a dolgozók jellemzően heti egy-két napon választhatták a távoli munkavégzést, ha az a munkakörükből fakadóan megoldható volt. A koronavírus hatására sok vállalat teljesen átalakította a munkarendet, az SAP Hungary szinte egyik napról a másikra állt át teljes egészében otthoni munkára. A gyors váltást többek között az is lehetővé tette, hogy a vállalat már korábban, 2018-ban elindította saját programjának előkészítését, amellyel a változó munkahelyi igényeket próbálta kiszolgálni úgy, hogy ez az üzleti elvárásoknak is megfeleljen.

Az elmúlt hónapokban végzett felmérésekből kiderült, hogy az SAP dolgozói továbbra is az otthoni munkavégzés mellett teszik le voksukat, erre a vállalatnál bizonyos esetekben akár 100%-ban is lehetőség van. A távmunka mellett szól, hogy a belső felmérések szerint a home office nem okozott visszaesést a hatékonyságban. A munkavállalók egy része már jelenleg is kizárólag otthonról dolgozik, legnagyobb előnyként az utazással járó stressz és időveszteség megspórolását, az egyéni időbeosztást és a maximális koncentrációt nevezték meg. Az összes munkavállaló tekintetében elmondható, hogy átlagosan csak munkaidejük ötödét szeretnék az irodában tölteni, amit főként kollaborációval, közös ötletelésekkel és a munkahelyi kapcsolatok ápolásával szeretnének tölteni. Az otthon dolgozók csaknem 70 százaléka hiányolta a nem munkához kapcsolódó beszélgetéseket, szintén ennyien pedig a rendszeres közös étkezéseket, illetve a személyes együttműködés lehetőségét. Az eredmények elemzése és az alapos tervezés után az SAP 2021 harmadik negyedévében vezette be új Flex Work modelljét, amely a munkavállalókat helyezi középpontba és ezzel nagy szabadságot biztosít számukra.

Az új modell bevezetése mellett a cég arra is figyelmet fordít, hogy a változáskezeléshez a dolgozók és a vezetők is megkapjanak minden segítséget.

“Az új hibrid modellhez igazodnia kell a vállalati kultúrának is, a vezetők számára megváltozik a feladatkiosztás és számonkérés rendszere, más vezetői stílust, és másfajta kommunikációt kell alkalmazniuk. A dolgozók számára a csapatösszetartás, az egymástól tanulás, az információátadás hatékony működtetése jelenthet új kihívást. A tér és a szabályok átalakításával párhuzamosan az új munkarendhez szükséges vezetői és dolgozói készségek elsajátítását célzó képzéseket és tréningeket indítottunk”

– mondta el Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Az új hibrid munkavégzés miatt az irodatereket is átalakítja a cég a következő időszakban. A tesztelés jelenleg is zajlik, mintegy száz munkaállomás használatát elemzik folyamatosan, és gyűjtik a visszajelzéseket. A tereket a munkavégzés során váltakozó négyféle tevékenység – a koncentráció, a kollaboráció, a kommunikáció és a közösség – alapján négy kategóriába sorolták. Ennek megfelelően az irodából dolgozó munkavállalók választhatnak munkavégzésre zártabb tereket az elmélyülést, csendet igénylő munkafolyamatokhoz, de létrehoztak csoportos együttműködésre optimalizált, nyitott térbe helyezett asztalcsoportokat, és természetesen hagyományos irodai munkaállomásokat is. Ezen felül az iroda biztosít közösségi tereket is, ahol akár mindhárom típusú munkavégzésre lehetőség nyílik.

A flexibilitáshoz hozzátartozik a napi munkaterületválasztás szabad lehetősége is. Ezt egy külön foglalási rendszer támogatja, itt előre kiválaszthatják a munkavállalók, hogy az adott napon az iroda melyik részén és a nap melyik időszakában szeretnének dolgozni. Az SAP Hungary továbbra is szeretné maximálisan támogatni a munkavállalókat az egészségmegőrzésben és mobilitásban, ezért a most bevezetett változások és a rugalmas munkavégzés rendszere nem érinti a vállalat által eddig kínált béren kívüli juttatásokat, így az eddigi cafeteria kerettel és céges autóhasználattal kínálja a Flex Work modellt a vállalat a régi és új dolgozóinak.