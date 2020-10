Az információ hatalom, ami minden vállalatnál rendelkezésre áll. De csak az jut versenyelőnyhöz, aki megfelelően tudja értelmezni és hasznosítani az információhalmazt, és ki tudja nyerni belőle a lényeget.

A szervezeteknél összegyűlő adatmennyiség viszont olyan óriási, hogy esélytelen emberi munkával nekilátni a feladatnak. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia ezzel szemben képes szövegek, hangok, képek vagy arcok felismerésére és elemzésére, így akár rejtett összefüggésekre is rá tud világítani. Ezért használja a Micro Focus is egyre több megoldásában ezeket a technológiákat.

A vállalatoknál felhalmozódó adatmennyiségnek mindössze 20 százaléka strukturált, vagyis valamilyen rendszerezve tárolt információ, amit a szervezetek a megfelelő szoftverek segítségével tárolni és elemezni tudnak. A legtöbb cégnél azonban négyszer ennyi rendszerezetlen információ létezik, amely különféle szöveges, videó- vagy hangfájlokban, például prezentációkban, levelezésekben, rádiós vagy tévés adásokban, esetleg közösségi médiában megosztott tartalmakban található. Ilyen óriási adattömeg esetén már azt is nehéz megállapítani, hol érdemes elkezdeni a kutatást, ha hasznos információkra vagyunk kíváncsiak.

Ha a vállalatok megtalálják a hatékonyt módszert arra, hogy ezeket az információkat is képesek legyenek rendszerezni, elemezni és hasznosítani, az komoly versenyelőnyt jelenthet számukra. Alaposabban megismerhetik a piacot, valamint a vásárlóik szokásait és igényeit, így versenyképesebbek lehetnek. Jobb döntéseket hozhatnak és magasabb színvonalon szolgálhatják ki ügyfeleiket, illetve teljesen személyre szabott ajánlatokat állíthatnak össze számukra.

Információk kinyerése, de hogyan…?

Lehetetlen küldetés, ha ezt a masszív információmennyiséget emberi munkával próbáljuk hasznosítani. Rengeteg időbe telik, sok ember kell hozzá, akik közül mindenki csak egy-egy részhalmazra lát rá. Ezzel szemben egy szofisztikált informatikai megoldás a megfelelő technológiák segítségével gyorsan képes feldolgozni és analizálni a cégeknél található teljes adatállományt.

A Micro Focus adatelemzési és -titkosítási portfóliójában működő mesterséges intelligencia például támogatja többek között az arcfelismerést, a rendszámok felismerését és járművek típusainak azonosítását, képek és hangok elemzését. A ControlPoint fájlelemző szoftver hátterében dolgozó technológia képes végigszkennelni és elemezni az összes, a vállalatnál található információt több mint 150 különféle szöveges, képi és videós adatforrásból, amelyekkel zökkenőmentesen integrálható. Felismeri és analizálja a szövegeket, és ezek alapján rávilágít a legfontosabb trendekre, mintákra összefüggésekre, következtetésekre. Gépi tanulási algoritmusok segítségével pedig folyamatosan finomítja az elemzési módszereket.

Mire jó mindez?

Az már csak az adott szervezet tevékenységi körén és elvárásain múlik, mihez kezd ezekkel az eredményekkel, illetve milyen célokat tűz ki az elemzések számára. A megoldás ugyanúgy képes azonosítani például a fontos piaci trendeket és eddig kiaknázatlan üzleti lehetőségeket, ahogyan használható a fenyegetések, fizikai és kibertámadások azonosítására.

A Micro Focus megoldásait is számos különféle területen alkalmazzák a bűnüldözéstől kezdve az államigazgatáson át a médiáig. A legnagyobb spanyol médiavállalat, az RTVE például arra használta az eszközöket, hogy rendszerezze és kereshetővé tegye az elmúlt 50 év összes anyagát felölelő videós, fotós és hangarchívumát. A korábbi rendszerükkel órákba vagy akár napokba is telhetett megtalálni egy-egy adott cikket, képet vagy videót. A Micro Focus segítségével azonban egy olyan gyors és jól skálázható multimédiás tárházat tudtak létrehozni, amelyben másodpercek alatt, egyszerűen megtalálják a releváns tartalmakat még mélyebb technikai tudás nélkül is. Ha például egy sport- vagy híranyaghoz egy adott személyt ábrázoló adott pillanatot kell kikeresni, pár kattintással már a rendelkezésükre is áll letölthető formában, ezáltal jobb és relevánsabb anyagokat készíthetnek a kiélezett hírversenyben.