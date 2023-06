Versenyelőnyhöz juttatja a vállalatokat a felnőttképzés

A folyamatos technológiai fejlődés és a változó gazdasági környezet fokozott igényt támaszt mind a munkavállalók, mind a gazdasági társaságok felé. A vállalatok versenyelőnyhöz juthatnak, ha felismerik, hogy megéri a tehetséges és lojális munkavállalók tovább- vagy átképzésébe invesztálni.

Az új kihívásokkal teli gazdasági környezetben a vállalatoknak ki kell használniuk a felnőttképzés által nyújtott előnyöket. A DEKRA Akademie tapasztalatai alapján a cégek egy jelentős része felismerte, hogy a folyamatos tanulás és fejlődés révén versenyképesek maradhatnak, sőt könnyebben megtarthatják a tehetséges munkavállalókat, ezzel is növelve a termelékenységüket. A Magyarországon piacvezető felnőttképző társaság szerint nagy segítséget jelent a vállalatoknak a rugalmas, vállalati munkaidővel összeegyeztethető szervezés, illetve a kihelyezett képzési forma szintén a céges partnerek életét könnyíti.

Vállalati partnereik jelentős része az autóiparból, illetve az arra épülő beszállítói körből kerül ki, de emellett megtalálhatók ügyfeleik között építőipari és energia szektorban tevékenykedő gazdasági társaságok is. A DEKRA Akademie-nek van olyan partnere, akivel az együttműködés már több mint 10 évre nyúlik vissza.

A fenti területek mellett érdemes kiemelni azon rövidebb, célzottabb képzéseket is, amelyeket a hatóságok vagy jogszabályok írnak elő. Ilyenek a tűzvédelmi szakvizsgák, a munkavédelmi előadó alap- és továbbképzések, vagy éppen a veszélyes vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos tanfolyamok.

Naprakész ismeretek és szakmai fejlődés = befektetés a jövőbe

A felnőttképzés lehetőséget nyújt arra, hogy a munkavállalók tudásukat frissítsék, és megismerjék a legújabb technológiákat és módszereket. Új ismereteikkel, többlettudásukkal pedig a vállalat is nyer.

Az agrárium területén a gépkezelői képzések segítségével a munkavállalók megtanulhatják az új generációs mezőgazdasági gépek, alkalmazások működését, amellyel hatékonyabbá teszik a termelési folyamatokat. Jó példa erre a családi gazdaságok és kisebb mezőgazdasági vállalkozások körében is népszerű aranykalászos gazda képzés, amellyel egyszerre többféle gépkezelői jogosítvány is megszerezhető, növelve egy vállalkozás verseny- és piacképességét. A bizonyítvány mellé egy mezőgazdasági gépkezelő jogosítvány is megszerezhető, amely alapján 37 kW teljesítményhatár feletti, a szántóföldön alkalmazható traktor, önjáró mezőgazdasági betakarítógép is vezethető, de lehetővé teszi a fejő- és tejkezelő-, és egyes keltetőgépek kezelését is.

Az építőiparban egyes cégek szintén felismerték, hogy a villamossági képzések lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók az elektromos rendszerek területén fejlesszék szakértelmüket, és elvégezhessék a legkorszerűbb technológiákat igénylő villanyszerelési feladatokat. E vállalatok körében egyre népszerűbbek azon tanfolyamok, amelyek villamosipari előképzettségre épülő szakképesítéseket adnak, és amelyek lehetővé teszik, hogy kis-, akár középfeszültségű szerelőként, villamos alállomás-kezelőként, felülvizsgálóként vagy megújuló és egyéb energiaforrású kis-erőmű létesítőjeként is tevékenykedhessen a munkavállaló. A munkáltatók részéről egyre nagyobb az igény a feszültség alatti munkavégzést lehetővé tevő szaktudásra is. 2022-ben több, mint 600 tanuló végzett vállalati keretek között a DEKRA Akademie ezen képzésein, akik közel 30 nagyobb partnertől érkeztek.

A DEKRA Akademie adatai szerint az energiaválság és a magyar építőipart érintő változások megnövelték az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó szakmák iránti képzési keresletet. Egyre több vállalat érdeklődik az olyan képzések iránt, mint a nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelő, valamint a napelem telepítő. A DEKRA Akademie azon vállalati partnerei, akik a nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelő képzést keresik, jellemzően kisebb építőipari vállalkozások. 2022-ben 100 fölötti létszámban végeztek a felnőttképző tanfolyamain ezen a területen. A napelem telepítő képzésre tavaly szintén megugrott a kereslet, mintegy 90 fő fejezte be sikeresen a kurzusokat. A várakozások szerint, amennyiben újra megnyílnak az energiahatékonyságot célzó támogatási lehetőségek, további növekedésre lehet számítani.

Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

A felnőttképzés viszonylag rövid idő alatt megszerezhető szakképesítést ad, a tanfolyamok gyakran, évente többször is indulnak. A képzések jellemzően olyan formában – akár online vagy jelenléti – valósulnak meg, amelyek megengedik a vállalatok munkavállalóinak, hogy a munka mellett tanuljanak – a rugalmas időbeosztás és az online tanulási lehetőségek révén a saját tempójukban fejleszthetik szakmai tudásukat. Ez pedig lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy munkavállalóik a megfelelő időpontban és módon képezhessék magukat a munka mellett, s a megszerzett új ismereteket pedig szinte azonnal be is építhetik a meglévő munkájukba.

Tehetség megtartása és vonzása

Nem túlzás azt állítani, hogy a vállalatok dolgozóikat úgy tudják megtartani, ha képezik, fejlesztik őket. A felnőttképzés vonzóvá teszi a vállalatot a jelenlegi és leendő kollégák számára is. A támogatott szakmai fejlődés voltaképpen motivációt jelent a munkavállalók számára, és így a cégek szempontjából hozzájárul a tehetségek megtartásához és megtaláláshoz.

A vállalatok számára érdemes kihasználni ezeket az előnyöket, és befektetni munkavállalóik továbbképzésébe, hogy versenyképesek maradjanak a piacon.

