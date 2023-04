Az elmúlt hat évben a Microsoft kiemelt hangsúlyt helyezett a digitális udvariasság fontosságára – vagyis arra, hogy méltósággal és tisztelettel bánjunk mindazokkal, akikkel a virtuális világában találkozunk.

Ezt elősegítendő készítettünk egy kutatást is, amely az emberek online élményeinek megértését segíti elő. Folytatva a megkezdett utat, idén a digitális biztonság kerül a középpontba: örömmel tettük közzé 2023-as Globális Online Biztonsági Felmérésünket, amelyben a szülők és gyermekek online biztonságról alkotott felfogását is vizsgáltuk. Célunk, hogy az internetet minél biztonságosabb munka- és játéktér legyen, ahol veszélyek nélkül léphetünk kapcsolatba másokkal.

Friss kutatásunk szerint a megkérdezettek 69%-a tapasztalt valamilyen online kockázatot az elmúlt évben. A globálisan előforduló leggyakoribb kockázattípus a félretájékoztatás, valamint a személyes inzultusok többféle formája. Utóbbiak közé sorolhatók az internetes zaklatások, a gyűlöletbeszéd, valamint az erőszakkal való fenyegetés megnyilvánulásai. A felmérésben részt vevők legkevésbé az Egyesült Királyságban (50%) és Németországban (56%), míg a leggyakrabban a Fülöp-szigeteken (86%) és Chilében (79%) tapasztaltak online kockázatot.

A szülők minden kategóriában alábecsülik a tizenévesekre leselkedő online veszélyeket

A kutatás kimutatta, hogy a tizenévesek nagyobb arányban vannak kitéve az online veszélyeknek, mint azt szüleik feltételezik: a tinédzserek 74%-a érzékelt valamilyen kockázatot, míg a szülők mindössze 62%-a számolt ezzel az eshetőséggel – ez 12 százalékpontos különbség.

Ráadásul a szülők minden kategóriában alábecsülik a veszélyeket: a legnagyobb hiányosságok a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban mutatkoznak, amit szorosan követ az erőszakkal történő fenyegetés, az öngyilkossági és önkárosító tartalmaknak való kitettség, valamint az internetes zaklatás és visszaélés. Az eltérő tapasztalatokat példázza, hogy míg a tizenévesek 39%-a találkozott gyűlöletbeszéddel az interneten, a szülőknek csak 29%-a számolt be arról, hogy gyermekük tapasztalt ilyet. De hasonló a helyzet az erőszakkal történő fenyegetés terén is: a tinik 19%-a találkozott a jelenséggel, míg a szülőknek csak 11%-a. A felmérés kimutatta azt is, hogy a tizenévesek jobban aggódnak az erőszakkal történő jövőbeni fenyegetések miatt, mint a szülők.

A szülők szerint online védelmi eszközök használatával nagyobb biztonságban vannak gyermekeik

A legtöbb szülő arról számol be, hogy különböző lépéseket tesz gyermekei online biztonságának megőrzése érdekében – ideértve gyermekeik profiljának és bejegyzéseinek ellenőrzését, illetve a tevékenységi napló áttekintését. Emellett rendszeresen beszélnek gyermekeikkel online tevékenységeikről.

A kutatás kimutatta, hogy a szülők általában úgy tekintettek a biztonsági funkciókra, mint hatékony eszközökre, amelyek segítenek megőrizni gyermekeik biztonságát az interneten. 81%-uk számolt be arról, hogy legalább egyféle eszközt maga is bevet. Fény derült arra is, hogy a fiatalabb, 6-12 éves gyermekek szülei sokkal nagyobb valószínűséggel használtak platformalapú biztonsági eszközöket (átlagosan 4,4 félét), mint a tinédzserek szülei (3,5 féle eszköz). A szülők úgy vélik, a leghatékonyabbak azok az eszközök, amelyek segítségével áttekinthetik a gyermekeikhez befutó ismerősnek jelöléseket (71%), valamint kontrollálhatják az online költéseket (69%).

A Microsoft elkötelezett a digitális biztonság mellett

A Microsoft hosszú ideje elkötelezett a gyermekek online biztonsága iránt, a mostani kutatás pedig csak megerősíti, hogy minden szereplőnek – a technológiai vállalatoknak, a kormányoknak, a civil társadalomnak és a családoknak – továbbra is együtt kell dolgozniuk egy veszélytelenebb internetért.

A digitális biztonság négy pillére a platformarchitektúra, a tartalom moderálása, a kultúra és az együttműködés. A tervezésbiztonság rendkívüli jelentőséggel bír mind a platform-architektúrában, mind pedig a családok számára készült biztonsági funkciók beépítésében. A felhasználók védelme szempontjából pedig kiemelten fontos, hogy a biztonsággal kapcsolatos szabályok a világos biztonsági politikák és következetes, arányos intézkedések révén érvényre jussanak. A felmérésben résztvevők túlnyomó többsége mindezen célkitűzésekkel egyetért, 85%-uk tartalommoderálást vár el illegális (28%), illetve illegális, de káros tartalmak esetén (57%).

A felhasználók által létrehozott biztonságos és befogadó online közösségek révén mindenki részt vehet a digitális világban. Ilyen környezetben segíthetünk az embereknek megérteni az online kockázatokat, és azt, hogy miként védhetik meg magukat és családjukat.

Végül pedig, továbbra is kritikus fontosságú minden fél együttműködése a valós világ és a digitális ártalmak metszéspontjának kezelésében. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy csatlakozhattunk Macron francia elnök kezdeményezéséhez, a 2022 novemberében a párizsi békefórumon elindított Gyermekbiztonsági Online Védelmi Laboratóriumhoz. És ugyanezen okból kifolyólag folytatjuk együttműködésünket világszerte a politikai döntéshozókkal és szervezetekkel: közös célunk, hogy a kihívásokra adott hatékony és arányos válaszainkkal az internet világát mindenki számára biztonságossá tegyük.

Tudva azt, hogy sok szülő oktatási anyagokat és útmutatást keres, hogy személyre szabott internetbiztonsági megoldásokat találjon családja számára, örömmel igyekszünk segíteni a következőkkel:

Resources | Microsoft Online Safety Globális felmérések eredményei és tippek tizenévesek és szülők számára

Xbox Family Hub Erőforrás a családok számára gyermekfiók beállításához Xboxon, valamint a családoknak szóló információ az adatvédelem és a biztonság érdekében

Microsoft Family Safety Lehetővé teszi a családok számára, hogy biztonságos szokásokat alakítsanak ki, valamint hogy a digitális és fizikai biztonsági útmutatásokkal és eszközökkel megfelelő védelmet alakítsanak ki

Xbox Family Settings App Kezeli a gyermekek játékkonzolos tevékenységeit

Xbox Safety Guidance Az Xbox fejlődő biztonsági megközelítése, az új Privacy Prodigy a Minecraft Educationtól, valamint tippek és eszközök, amelyeket a szülők használhatnak családjukkal az Xbox játékhoz



A játék felbecsülhetetlen értékű tanulási eszköz, ezért a Minecraft: Education Edition elérhetővé tette 7-18 éves gyerekek számára készült játékalapú programját, a Privacy Prodigy-t. A játékosok feladata, hogy megvédjék adataikat, miközben egyre távolabbra merészkednek otthonuktól. Ennek során olyan szituációkkal találkoznak, amelyek révén megismerhetik, mely személyes adatok oszthatók meg, illetve mit célszerű titokban tartani. A Privacy Prodigy a tavaly bemutatott CyberSafe sorozat folytatása a Home Sweet Hmm-mal, és ingyenesen elérhető mind a Minecraft Education-ben, mind pedig a Marketplace-en.

Forrás: Microsoft

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!