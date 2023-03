A Vatikánt védő testőrség Samsung Knox Suite-tal bővíti biztonsági arzenálját

Róma szívébe elzarándokolni nem csak a hívők számára rendkívüli élmény, a Vatikánt és nevezetességeit egy átlagos napon 25.000 turista látogatja meg.

A világ legkisebb, mindössze 0,44 km2 területű államát és annak vezetőjét elit katonai alakulat őrzi, a Svájci Gárda már 1506 óta védelmezi a mindenkori pápát és az Apostoli Palotát. A testőrség a reneszánsz óta folyamatosan megújulva alkalmazkodik a kihívásokhoz, veszélyekhez és a technológiai fejlődéshez, hogy a modern korban is sikerrel lássa el a feladatát. A Svájci Gárda a Samsung Knox Suite-tal egészítette ki arzenálját, hogy a digitális fenyegetéseket is a leghatékonyabban háríthassák el.

Bár a Svájci Gárda egyedülálló fegyvertárában a hagyományos alabárdok is bevetésre készek, a technológiai fejlődés arra ösztönözte az alakulatot, hogy modernizálja taktikáját és eszközeit a város biztonsága érdekében. Az adatvédelem fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a Vatikán digitális megoldásainak és kommunikációjának éppolyan biztonságosnak kell lenniük, mint az Apostoli levéltárnak. A tradíciók mellett a diszkréció is elengedhetetlen, ezért a legmodernebb vállalati szoftverekkel is bővítették biztonsági arzenáljukat.

A Samsung Knox Suite biztonsági platformja a különféle és összetett igények kezelésére is alkalmas, ezért választotta a Svájci Gárda a vállalat nagy teljesítményű, könnyen konfigurálható és kezelhető mobileszköz-kezelő platformját, amelyben világszerte több mint 20 000 vállalkozás, katonaság, valamint kormány bízik meg. A Knox Suite segítségével a rendszeradminisztrátorok távolról kezelhetik és nyomon követhetik a testőrség által használt összes eszköz helyzetét, ezáltal, ha az adott eszköz elvész vagy ellopják, a rajta tárolt adatok központilag törölhetők. A magas kockázati besorolású forgatókönyvek és protokollok esetén a gárdisták a platformon keresztül oszthatják meg a fenyegetésekkel kapcsolatos információkat, miközben a járőrök vezetői bármikor láthatják a katonák helyzetét.

Samsung Knox biztonsági platformját a többlépcsős védelemnek, valamint a hardveres és szoftveres integritás-menedzsmentnek köszönhetően nemcsak adatszivárgás vagy kibertámadások, hanem vírusok és egyéb veszélyek ellen is bevethetik. A Svájci Gárda számára az alábbi megoldások és funkciók élveznek kiemelt jelentőséget:

Knox Mobile Enrollment – a Wi-Fin, Bluetooth-on vagy QR-kód beolvasáson keresztüli gyors eszközregisztráció mind az IT adminisztrátornak, mind a felhasználóknak megkönnyíti a folyamatot, ugyanis lehetővé teszi egyszerre több ezer eszköz beállítását és konfigurálását. A gyors telepítésnek köszönhetően csökken a Svájci Gárda esetleges eszközleállási ideje.

– a Wi-Fin, Bluetooth-on vagy QR-kód beolvasáson keresztüli gyors eszközregisztráció mind az IT adminisztrátornak, mind a felhasználóknak megkönnyíti a folyamatot, ugyanis lehetővé teszi egyszerre több ezer eszköz beállítását és konfigurálását. A gyors telepítésnek köszönhetően csökken a Svájci Gárda esetleges eszközleállási ideje. Knox Manage – gondoskodik a teljes eszközkezelésről, így a hálózatokhoz való hozzáférésről vagy alkalmazások telepítéséről, korlátozásáról, törléséről. Lehetővé teszi, hogy a Svájci Gárda bizonyos időpontokban, bizonyos funkciókat, például a mikrofont vagy a kamerát letiltsa. Ellopott eszközök esetén hasznossá válik annak zárolása és tartalmának törlése, hogy a bizalmas információ ne lehessen elérhető illetéktelen felek számára. Könnyen teremthetnek egyszerűsített felhasználói élményt a nem létfontosságú alkalmazások korlátozásával. A zavaró tényezők minimalizálásával csökkentik az őrök eszközökkel töltött idejét, ezáltal maximális összpontosítást és produktivitást elérve. A Knox Manage segít megvédeni a belső információkat és kommunikációt olyan esetekben, amikor kulcsfontosságú döntések meghozatalára kerül sor.

Ellenálló mobileszközök a fegyvertárban

A gárdisták a legmodernebb vállalati szoftverek mellett ellenálló és katonai specifikációkkal rendelkező mobileszközökkel is bővítették kelléktárukat, ilyen például a Galaxy XCover Pro és a Galaxy Tab Active sorozat. A tudat, hogy készülékek ellenállnak a szélsőséges körülményeknek, IP68-as besorolású víz- és porvédelmet nyújtanak, lehetővé teszi az őrök számára, hogy a váratlan helyzetekkel is könnyedén megküzdjenek.

A kesztyűs használatot megkönnyíti a Galaxy Tab Active továbbfejlesztett érintésérzékelője, a hosszú élettartamú, cserélhető akkumulátor pedig minimalizálja a leállási időt alacsony energiaellátás esetén. A Galaxy Tab Active3 ezekre a tulajdonságokra építve egy tisztább, nagy felbontású kijelzővel és egy programozható billentyűvel rendelkezik, amely azonnali hozzáférést biztosít a legfontosabb alkalmazásokhoz, például a push-to-talk vagy a vészhelyzeti funkciókhoz.

Végponttól végpontig tartó támogatás a hardvertől a szoftverig

A Samsung Knox az érzékeny adatok és információk biztonságáról gondoskodik a könnyen használható kezelési platformmal, strapabíró hardverrel és végponttól végpontig tartó támogatással. Ez a szolgáltatás megadja a lehetőséget a Svájci Gárdának, hogy megőrizze a hagyományokat a digitális korban is. A Samsung megbízható és biztonságos eszközeivel felfegyverkezve a testőrség zökkenőmentesen összpontosíthat a pápa és a Vatikán védelmére, ahogy azt már több mint 500 éve teszi.

