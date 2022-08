Brutális támadást hárított el a Google

A Google minden idők legjelentősebb elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásáról számolt be.

Az elosztott szolgáltatásmegtagadási támadások nagysága folyamatosan növekszik, ahogy a kiberbűnözők mind több erőforrásra tesznek szert, és mind izmosabb botneteket építenek ki. Idén nyáron már volt egy olyan DDoS-támadás, amely rekordokat döntögetett. Erről akkor a Cloudflare számolt be, és jelezte, hogy az elhárított incidens 26 millió RPS (requests per second) értéket ért el, vagyis az érintett szolgáltatást másodpercenként 26 millió (HTTPS-alapú) lekérdezéssel bombázták az elkövetők. Ez egy nagyon komoly értéknek számított, de ezt többszörösen felülmúlta a Google által jelzett támadás.

A vállalat szerint az egyik – meg nem nevezett – Cloud Armor ügyfelet ért kiberbiztonsági incidens június 1-jén. A kiszemelt szolgáltatás elleni támadás 8 perc alatt elérte a 100 ezer RPS értéket. Ekkor a védelmi rendszer riasztást küldött az üzemeltetőknek, majd két perccel később rekordot döntött a támadás intenzitása. Ezen két perc alatt ugyanis a HTTPS-alapú lekérdezések száma elérte a 46 millió RPS értéket.

Szerencsére a támadás viszonylag hamar lecsengett, a legintenzívebb szakasza pár percig tartott, míg az egész támadás 69 percet követően véget is ért.

Az izgalmakkal teli valamivel több mint egy óra alatt a Google mérnökei sikeresen életben tartották a célkeresztbe került szolgáltatást, azaz az elkövetők nem tudták elérni céljukat, és nem voltak képesek térdre kényszeríteni a kiszemelt rendszert. Ennek ellenére az akciójuk rávilágított arra, hogy a kiberbűnözők kezében mekkora erőforrások lapulnak. A Google mindezt úgy próbálta érzékeltetni, hogy a szóban forgó támadás olyan intenzitású volt, mintha a Wikipedia globális, egy napos adatforgalmát 10 percbe sűrítették volna bele.

Az eddigi vizsgálatok szerint a támadás mögött nagy valószínűséggel a Meris botnet állt, amely már korábban is bizonyította, hogy jelentős mértékű, elosztott szolgáltatásmegtagadásokat képes támogatni. A mostani akciót az elkövetők 5256 IP-címről indították összesen 132 országból. Mindez pedig a Meris globális kiterjedtségét is jól példázza.

Forrás: Biztonságportál