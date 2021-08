Nagyot újít a messenger adatvédelmi szempontból

Ez a funkció az üzenetküldésnél egy ideje már elérhető, most a beszélgetéseknél is aktiválták.

A Messengeren naponta több mint 150 millió videohívást bonyolítanak le, ami nemcsak óriási szám, különleges felelősséget is jelent. A Facebook viszont ennek ellenére sem siette el, hogy a szolgáltatásnak ezen a részén is aktiválja a biztonságos, úgynevezett végponttól-végpontig terjedő titkosítást. De most megtörtént.

A fejlesztés lényege, hogy a küldőn és a fogadón kívül senki más nem láthatja, illetve hallhatja az elhangzottakat. Hasonló védelem a Messenger sima, chates változatán már régóta elérhető, de a funkció csak akkor lép működésbe, ha a beszélők aktiválják azt. A szolgáltatáson futó kommunikáció alapjáraton tehát nem titkosított.

A Facebook a titkosított üzenetküldésnél is új megoldást vezet be: a felhasználók ezentúl rövidebb intervallumokat is beállíthatnak arra vonatkozóan, hogy az elküldött szöveg/kép mikor tűnjön el a felületről. Ennél eddig egyperces, 15 perces, egyórás, négyórás és 24 órás opciók voltak elérhetőek, de most már 5 másodperc is beállítható lesz.

A végpontok közti titkosítás funkciója a Messenger mellett a WhatsAppban, illetve olyan más szoftverekben is megtalálható, mint a Zoom, a Signal és az Apple-féle FaceTime. A képmegosztásra alkalmas (illetve a szintén Facebook-birodalomhoz tartozó) Instagram még nem rendelkezik vele, de a vállalat itt is szeretné bevezetni.