Lezárult a Frigoscandia felvásárlása

2024. március 4-től a Frigoscandia AB a DACHSER 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, és a logisztikai szolgáltató élelmiszer-logisztikai hálózatának része lett, miután az Európai Bizottság jóváhagyta az akvizíciót. A dátum egyben a skandináv vállalat teljes integrációjának kezdetét is jelzi a DACHSER hálózatába.

December végén a DACHSER megállapodást írt alá a Frigoscandia, a skandináv piac vezető hőmérséklet-szabályozott és fagyasztottáru-logisztikai szolgáltatójának megvásárlásáról a Mutares SE & Co KGaA magántőke-befektetővel. Ez a lépés lehetővé teszi a DACHSER számára, hogy élelmiszer-logisztikai hálózatát az északi országokra is kiterjessze. Februárban az Európai Bizottság is jóváhagyta a felvásárlást. Az akvizíciós folyamat március 4-én lezárult, így megkezdődhet az integráció a DACHSER hálózatába.

„Az akvizíció jelentősen megerősíti élelmiszer-logisztikai pozíciónkat a skandináv régióban”

– mondta Burkhard Eling, a DACHSER vezérigazgatója.

„A Frigoscandia számára az integráció a DACHSER hálózatába fontos lépés a hosszú távú és biztos fejlődés irányába egy dinamikusan növekvő vállalaton belül. A Frigoscandia kiválóan illeszkedik a svédországi, norvégiai és finnországi üzleti tevékenységünkhöz és növekedési stratégiánkhoz. A két vállalat elképzelése az értékekről és minőségről megegyezik.”

A DACHSER jelenleg az ipari és fogyasztási cikkek szállításával és raktározásával foglalkozó European Logistics üzletágával, valamint egy légi és tengeri szállítmányozó szervezettel képviselteti magát az északi országokban. A Frigoscandia, amelynek székhelye a svédországi Helsingborgban található, a hőmérséklet-szabályozott és fagyasztott élelmiszerek forgalmazására szolgáló sűrű és hatékony hálózattal rendelkezik. A vállalat országos hálózaton keresztül nyújt szállítmányozási szolgáltatásokat Svédország egész területén. Ezek teljesítéséhez együttműködik szolgáltató partnerekkel, de saját kamionflottával is rendelkezik. A nemzetközi élelmiszer-logisztika területén a Frigoscandia közúti, légi és tengeri szállítással van jelen, és 51 piacon tevékenykedik. A tranzakció lezárultával a Frigoscandia összes, mintegy 1300 alkalmazottja átkerül a DACHSER-hez.

A vállalat emellett tizenkét élelmiszer-raktárral rendelkezik Svédországban és hárommal Norvégiában. A Frigoscandia 2022-ben mintegy 300 millió eurós árbevételt ért el.

