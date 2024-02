Tavasszal a DIGI is megemeli az árait

Bezárult a kör, a Telekom, a Vodafone, továbbá a Yettel után hazánk negyedik nagy távközlési szolgáltatója is bejelentette az inflációkövetéssel indokolt árkorrekcióját. A Digi szerint a riválisokhoz képest kisebb mértékben, 14,9 százalékkal növeli a díjait, viszont a havidíjat érintő kedvezményeket ugyanilyen mértékben megemeli, a DIGIMobil és a DIGINet Aktív 50 tarifák pedig nem érintettek a mostani kiigazításban. Az új árak 2024. május 1-től lépnek érvénybe.

“Az árkorrekció a DIGI valamennyi műholdas tévé és vezetékes internet, telefon és tévé szolgáltatását érinti, továbbá a mindigTV PRÉMIUM digitális földfelszíni televízió szolgáltatásra is vonatkozik. A DIGIMobil és a DIGINet Aktív 50 díjcsomagok 2024. március 1-től módosított díjait a most bejelentett a díjkorrekció nem érinti. Az árváltozásban érintett előfizetőket a DIGI elektronikus úton és a számlalevél mellékletében február 1-től folyamatosan tájékoztatja. A szolgáltató továbbra is kedvezményeket nyújt az elektronikus számlázásra áttérő, valamint a hűségidőt vállaló ügyfelek számára, melyekről, a társaság honlapján elérhető Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumból, továbbá a www.digi.hu/kedvezmenyek oldalon kaphatnak teljes körű tájékoztatást”