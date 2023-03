A GROW with SAP célzottan kis- és középvállalkozások számára kínál felhőalapú vállalatirányítási rendszert, amely gyorsaságot, kiszámíthatóságot és folyamatos innovációt tesz lehetővé.

A gyorsan üzembe helyezhető GROW with SAP ügyfeleit ugyanazok a jó gyakorlatok segítik, amelyek a világ iparági vezetőit is támogatják döntéseikben.

„Az SAP ERP megoldása régóta lehetővé teszi az üzleti folyamatok és adatok átláthatóságát a világ vezető vállalatai számára. A GROW with SAP segítségével ezt a következő szintre emeljük a középvállalatoknak, személyre szabott kínálattal segítjük vállalkozásuk növekedését”

– mondta Christian Klein, az SAP SE vezérigazgatója és igazgatótanácsának tagja.

„A GROW with SAP biztosítja azt az agilitást és innovációt, amelyre a kkv-knak szükségük van a mostani döntések meghozatalához és az elkövetkező évek sikeréhez is.”

Az SAP 50 éve támogatja ügyfeleit minden iparágban, ezt a szakértelmét használja fel a legjobb iparág-specifikus folyamatok összehasonlítására és meghatározására. A GROW with SAP ezeket az előre konfigurált jó gyakorlatokat biztosítja mostantól a középvállalatoknak, amelyeket a cégek azonnal átültethetnek majd működésükbe. A beágyazott mesterséges intelligenciának és az automatizálási képességeknek köszönhetően az ügyfelek gyorsan látják majd az eredményeket. A GROW with SAP a nyilvános felhő kiadású (public cloud) SAP S/4HANA Cloud kínálta előnyök mellett szakértők globális közösségét, ingyenes oktatási modulokat, és a használatot megkönnyítő célzott szolgáltatásokat is kínál, és akár 4 hét alatt megvalósuló telepítést és indulást tesz lehetővé.

A GROW with SAP az SAP Business Technology Platformra épül, így az ügyfelek felhőalapú módon határozhatják meg saját folyamataikat az SAP Build segítségével. Az SAP Build megoldásokkal az üzleti felhasználók kódírás nélkül hozhatnak létre vállalati alkalmazásokat, automatizálhatják a folyamatokat és tervezhetnek üzleti webhelyeket, így saját maguk alakíthatják és testreszabhatják a számukra szükséges megoldásokat.

„Az SAP S/4HANA Cloud nyilvános felhő kiadását használva egy új termék fejlesztésekor egyetlen gombnyomással mindenki pontosan ugyanazokat az árakat, termékadatokat, napi és következő napi várható eladási előrejelzéseket látja. Az SAP S/4HANA Cloud public cloud kiadása segít abban, hogy teljes képet kapjunk a saját raktárkészleteinkről, a kapacitásunkról és a szállítási időkről, így hatékonyabban dolgozhatunk és jobb élményt biztosíthatunk ügyfeleink számára is világszerte”

– mondta Guy Claesen, a fürdőszobai szaniterek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó RIHO vezérigazgatója.

Az IDC (International Data Corporation) kutatása azt mutatja, hogy sok középvállalkozás gyorsan növekszik, és mindeközben szinte ugyanolyan komplexitású problémákkal szembesülnek, mint egy nagyvállalat. Éppen ezért számukra is elengedhetetlen, hogy az általuk használt technológiai megoldások is kövessék a fejlődésüket.

„A GROW with SAP létrehozásával az SAP felismerte, hogy hogyan tud még jobban megfelelni a felhőalapú ERP-megoldást kereső középvállalatok üzleti és technológiai igényeinek”

– mondta Mickey North Rizza, az IDC vállalati szoftvercsoport alelnöke.

„Ezzel a fejlesztéssel egy üdítően új lehetőség nyílik arra, hogy az SAP a felhő-alapú vállalatirányítás területén szerzett tapasztalatát és vezető szerepét tovább erősítse, egy új szegmensben.”

Az SAP tapasztalt és professzionális globális partnerhálózata is aktívan részt vesz majd a GROW with SAP program meghonosításában az ügyfelek körében annak érdekében, hogy a program az ügyfelek számára igazi hozzáadott értéket teremtsen.

