Mik azok a lean módszerek, és mik az előnyeik?

Senki sem születik úgy, hogy azonnal átláthatóvá tegye egy vállalat működését. Több vezető és szakember sok évtizedes tapasztalata kell néha ahhoz, hogy egy sok dolgozóval rendelkező cég megfelelően működhessen. A különféle projektmenedzseri fogások pedig pontosan arra születtek, hogy segítségükkel innovatív és nyereséges vállalatot működtethessünk. A lean is ezek közé tartozik, amely a legsikeresebb módszerek egyike.

Mi az a lean módszer?

A lean módszerek lényege abban rejlik, hogy egy vállalatot a lehető legjobban optimalizáljanak. Lényegi része a hatékony működés a lehető leggazdaságosabb kiadások és fogyasztás mellett. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kollégák hiányt szenvednek, vagy mindenkinek a fogához kell verni majd a garast a beszerzési osztályon. Hanem egy olyan optimális állapot kialakításáról szól, amivel mindenki elégedett lehet. A lean, mint kifejezés, többek között azt jelenti, hogy karcsú, ami viszont nem a fukarságot jelöli. Ez a módszer abszolút vevőközpontú.

Miből állnak a lean módszerek?

A módszerek bizonyos fázisai nem csak a folyamatokból szedik ki a felesleges tényezőket, hanem fizikailag is. Ezt a lean módszeren belüli úgynevezett 5s módszerével érhetjük el. Az 5s öt japán kifejezésből született, ami a rendet és az olyan fizikai teret helyezi központba, ahol hatékonyan lehet dolgozni. Ez a felesleges dolgok kizárásával, eltüntetésével és a hasznos tárgyak logikus elrendezésével kezdődik. A tisztaság és a dolgozók erre való képzése is fontos szerepet kap az 5s módszerében. A logisztikai folyamatok is ennek megfelelően kerülnek átszervezésre. Például megfelelő jelölőkkel, padlójelölő szalag felragasztásával, ikonokkal segítik a hatékonyabb munkavégzést és informálódást.

Milyen előnyökkel számolhatunk a módszert alkalmazva?

Áttekinthető, gördülékeny és nyereségesen termelő céget kapunk általa, ahol a dolgozók is jól érzik magukat, és a vevők is elégedettek. A módszer a fenntartást is segít elsajátítani, ezért szinte biztos, hogy nem esik vissza cégünk a korábbi hibáiba általa.

