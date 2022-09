Késésben az Apple áruhitele, az Apple Pay Later

A cég eredetileg az iOS 16 részeként akarta bevezetni az Apple Pay Latert. Így szerepelt a funkció a 2022. júniusi WWDC konferencia bejelentései között. Aztán az iOS 16 megjelent, de a hitel nem került bele. Az operációs rendszert ismertető oldalon az apróbetűs részletek között szerepel, hogy egy jövőbeli frissítéssel megérkezhet a készülékekre a BNPL-fizetés. Ennél pontosabb időbecslésre azonban nem vállalkozott a cég.

A Bloomberg újságírója szerint az Apple sem tudja, mikor készülhet el a pénzügyi funkció. Még az is lehet, hogy a 2023 tavaszára időzített iOS 16.4-be se kerül bele.

– írja Gurman.

Az Apple a BNPL-fizetéssel új pénzügyi területre lép. Az Apple Card esetében a cég pénzügyi partnere, a Goldman Sachs intézte a hitelek intézését. Az új funkció esetében azonban az Apple leányvállalata az Apple Financing LLC vállalja magára ezt a feladatot. Mindezt egy olyan környezetben, amiben a pénzügyi szabályozók egyre nagyobb figyelmet szentelnek az appban megigényelhető gyors áruhiteleknek.

