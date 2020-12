A CMO-val profitálhatnak is a vállalkozók a január 1-jei szigorításokból

2021. január 1-jén lép életbe a vállalkozók kötelező adatszolgáltatását szigorító és a készpénzmentes fizetést előíró törvény.

Egy magyar startup, a CMO nem csak a fenti kérdésekben segít az egyéni vállalkozóknak és a KKV-knak, hanem kiskereskedelmi rendszerének köszönhetően még versenyelőnyhöz is juttatja őket.

Január elsejétől már mindegyik, a magánszemélyek számára kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére, nem csak a cégek között történő számlázásról. A CMO által megalkotott ingyenes számlázó applikáció megoldást jelent erre, azonban a cég itt nem állt meg. A másik jogszabály értelmében pedig az online kasszát használó kereskedők kötelesek elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítani, melyre szintén megoldást kínál a startup.

Ki lehet kerülni a bankkártyahasználat költségeit is

A készpénzmentes fizetés biztosítása általánosságban kétféleképpen történhet: bankkártya terminállal vagy elektronikus pénztárcával, vagyis QR kóddal. A CMO mindkettőre megoldást nyújt: az elsőre egy harmadik generációs pénztágéppel és hozzá kapcsolható bankkártya terminállal. A másodikra pedig szoftvergyártó partnerével, a CAPSYS-szal közösen alakítottak ki egy QR kódos, azonnali fizetési platformot, mely elérhető a CMO applikációjából és kompatibilis az online pénztárgépekkel. Ezt azért hozták létre, hogy gyorsabbá tegyék a fizettetést a vállalkozók számára, akik emellett még spórolhatnak is a bankkártyahasználat kikerülésével.

Akár offline is kiállítható számla

Az adatszolgáltatáshoz leggyakrabban használt programok csak a számlázásban tudnak segíteni, ráadásul kizárólag webes felületen. Velük szemben a CMO az ország legegyszerűbb számlázó applikációjával és felhőalapú rendszerével biztosítja az automatikus online számlázást. A CMO megoldásának nagyszerűsége ezenfelül, hogy nem eszközhöz vagy interneteléréshez kötött, így bárhonnan használható és offline is kiállítható vele számla.

Nem csak számlázási applikáció, hanem kereskedelmi rendszer

A CMO emellett egy online kiskereskedelmi rendszert is megalkotott. A mesterséges intelligenciára épülő, valós idejű készletfigyelés segítségével a vállalkozó láthatja, sőt akár otthonról is irányíthatja boltjai készletét, ráadásul a rendszer tájékoztat, ha például fogyóban van egy termék. Az ilyen jellegű megoldások eddig csak a multik számára voltak elérhetőek, azonban a CMO segítségével most már a kisvállalkozók számára is. A cég jelenleg egy központi áruadatbázist épít fel, melyből a kereskedők egy kattintással be tudják húzni saját boltjuk online készlétébe a termékeket, vagy akár újakat is fel tudnak vinni.

Egykattintásos webshoppal reagál a CMO a koronavírusra

A CMO vezetősége a koronavírus által okozott krízishelyzetre reagálva elkezdett egy olyan megoldáson dolgozni, amivel segítheti a fizikai korlátok közé szorult kereskedőket az online térbe átlépni egyetlen kattintással. A CMO felhőalkalmazását használó vállalkozások 2021-ben egykattintásos webshopot tudnak majd létrehozni, amennyiben termékeik korábban már felkerültek, a fent említett, bolti árusításhoz szükséges központi adatbázisba.

Kockázati tőkéből pörgették fel a fejlesztést, hogy segíthessék a vállalkozókat

„A koronavírus miatt most kiemelten fontos, hogy a vállalkozások zökkenőmentesen tudják kivitelezni a digitális váltás következő szakaszát”

– említette meg a CMO vezérigazgatója, Várkonyi Gábor, aki korábban az IVSZ online pénztárgép rendeletén dolgozó munkacsoport vezetője volt.

„Célunk, hogy a leghatékonyabban segíthessük ebben a vállalkozásokat. 2019-ben a Vespucci Partnerstől bevont többszáz milliós befektetés segítségével szerencsére már 2020 júniusában piacra tudtuk dobni a terméket, hogy a július elsején életbe lépő kötelezettségeknek eleget tudjanak tenni. Azóta pedig bővítettük szolgáltatási csomagunkat, hogy a legújabb törvényeknek is megfelelhessenek”

– tette hozzá.