Továbbra is lendületben az e-kereskedelem

A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés sok ágazatot meggyengített, azonban vannak szerencsés kivételek, amelyek megerősödtek a 2020-as esztendőben. Ezek közé tartozik az e-kereskedelem, amely összesített bevétele jelentősen felülmúlja a várakozásokat.

A megkérdezett marketingszakértő szerint érdemes visszatekinteni az előző évekre. Akkoriba azt láttuk, hogy a hazai e-kereskedelem az európai átlagnál magasabb ütemben nő, évente jellemzően 16-20%-ot tud bővülni. Ahogy haladtak az évek, az online piac növekedése minimális mértékben lassult, vagyis a dinamikus növekedés megmaradt. 2019-ben 16%-os bővülésnek örülhettek az e-kereskedők.

Ehhez képest az idei esztendő valóságos szárnyalást hozott. Már az első negyedévben 21%-ra dagadt a növekedési ütem, a kijárási korlátozással megfűszerezett második negyedév pedig minden korábbi várakozást felülmúlt: az előző év azonos időszakához viszonyítva az e-kereskedelem 47%-ot nőtt! Ezekhez a számokhoz képest a harmadik negyedév 19%-os növekedése visszaesésként hathat, ugyanakkor jól látható, hogy épp ebben az időszakban vettük leginkább félvállról a járványhelyzetet – magyarázza a marketingszakértő.

Az év különböző időszakai alapján kijelenthető, hogy a járványhelyzet alakulása, illetve a kormány intézkedései jelentősen befolyásolják az online piac teljesítményét. Épp ezért vélik sokan úgy, hogy a szigorúbb intézkedéseket hozó utolsó negyedév ismét jelentős növekedést tartogat a szektor számára.

Ma már elsősorban az foglalkoztatja az e-kereskedőket, mi várható jövőre. A legtöbben úgy vélik, hogy a járványhelyzet miatt az év első felében magasan tudják tartani a bevételeiket, de azt követően nehezebb hónapok jönnek. A kiürülő családi kasszák, illetve a gazdasági visszaesés egészen biztosan rányomja a bélyegét az e-kereskedelemre is, noha az úgynevezett átterelődés továbbra is segíteni fogja a webáruházakat, vagyis sok korábban offline költés most az online térben valósulhat meg.

A megkérdezett marketingszakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a járványhelyzet megjelenése előtt a csehek mellett a magyar e-kereskedők fontolgatták legnagyobb arányban a külpiacra lépést. Habár az említett felmérés egyáltalán nem tekinthető reprezentatívnak, legalább ezer hazai e-kereskedő tervezte, hogy 5 éven belül megjelenik valamely külpiacon. Pozitív példaként szolgál az Extreme Digital külföldi portfóliója; a cég jelenleg 7 külföldi országban van jelen idegennyelvű szolgáltatással, többek között a legerősebb piacok közé sorolt Németországban is. Sokan úgy vélik, hogy megfelelő exportterv és erős marketing birtokában versenyképesek lehetnek a külpiacokon is.