94%-ban még mindig tévén nézik a tévéadást az emberek, de az élő közvetítésekre a mobil a nyerő

A Yettel Magyarország egy évvel ezelőtt, február 14-én, kísérleti üzemmódban indította el a mára akár 98 csatornát kínáló tévészolgáltatását, majd rövidesen széles körben is elérhetővé tette azt. Egy év tapasztalatait összegezte a szolgáltató; a klasszikus TV él.

Az elsősorban mobilszolgáltatóként ismert Yettel az elmúlt években folyamatosan bővítette otthoni szolgáltatásainak körét, amelyek a mobilhálózatok rugalmasságát és a vezetékes internet nyújtotta stabilitást kívánja biztosítani. Az OtthonNet szolgáltatást követően indult el a klasszikus, akár 98 csatornát kínáló Yettel TV, amivel egy éve már teljes körű otthoni szolgáltatások érhetőek el a szolgáltató kínálatában, országosan több millió háztartás számára.

A TV-szolgáltatás 1 éves születésnapja alkalmából összegzett tapasztalatok szerint bár a Yettel TV tévékészüléken, számítógépen és okoseszközök is elérhető, az előfizetők 94%-a elsősorban nagyképernyőn, klasszikus tévén használja a szolgáltatást. Az előfizetők több mint fele, 55%-a egy készüléken néz tévét, 33%-a pedig két készüléket használ (például a tévé mellett laptopot vagy okoseszközt).

A megkérdezett ügyfelek 87%-a kiválónak vagy jónak tartja a szolgáltatást, amelynek egyszerű igénybevételét, könnyű beüzemelését, képminőségét, használhatóságát, stabilitását és gyorsaságát sorolták a legpozitívabb szempontok közé. Az előfizetők 54%-a férfi, 46%-a nő, a többség életkora 25 és 49 év között van. A Yettel TV-sek 42%-a gyerekes család, 27%-a pár gyermek nélkül. A felmérés során a válaszadók 64%-ának a Yettel TV választásakor volt már korábban TV-előfizetése, de ezen csoport 58%-a már lemondta, 20%-a pedig tervezi lemondani meglévő előfizetését. Az ügyfelek 22%-a barátoktól, ismerősöktől, családtagoktól hallott a szolgáltatásról. A Yettel TV-n rögzíthetőek a műsorok, így a későbbi megtekintés lehetősége is adott, az adatokat elemezve látható, hogy az elfizetők ~12%-ban elő adásból rögzített felvételről nézik a műsorokat.

“Azt látjuk, hogy a tévé-adásokat elsősorban nagyképernyőn nézik ügyfeleink és tapasztalataink szerint rendszeresen élnek a Yettel TV által kínált digitális funkciókkal, felveszik és visszanézik a tartalmakat, az applikációt is nagyon szeretik, ami elérhető mobilon és több smart TV-n is. Nagyon örülünk a pozitív fogadtatásnak, a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatást. Elmondhatom, hogy idén is készülünk a nagy sporteseményekre, többek között az olimpiára is.”