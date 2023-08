3 nagy hiba, amit kerülj el a fürdőszoba felújításakor

Nem fér be a mosdó alá a fürdőszoba szekrény? A vízvezetékekkel is gond van? Bármilyen szoba felújítása járhat olyan előre nem látott nehézségekkel, amik próbára tudják tenni az idegeinket. A fürdőszoba az egyik olyan helyiség, ami nélkül huzamosabb ideig nehéz meglenni, hiszen a mindennapi higiénia fontos helyszíne. Ezért is fontos tehát, hogy a felújítása a lehető legsimábban menjen. Az alábbiakban ehhez adunk segítséget, összeszedve azokat a hibákat, amikbe könnyű belecsúszni.

1. Az előzetes részletes tervezés és költségvetés-készítés kihagyása

Bármilyen felújítás előtt az a legfontosabb lépés, hogy leüljünk és pontosan eltervezzük, mit is akarunk kicserélni, átalakítani, és mi maradhat meg. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt, ha a tervhez mi is és a kivitelező is ragaszkodik, akkor nem fognak elszállni a felújítás költségei. Mindig van egy szebb és újabb szőnyeg, plusz egy polc, eggyel extrább zuhanykabin. Lényeges azonban az önmérséklet és a határok megtartása. Lehet, hogy az előbbiek egyenként nem számítanak akkora tételnek, de a végén összeszámolva igen csak meg tudják dobni a kiadásokat.

Már a tervezés folyamatába érdemes bevonni szakembereket, akik látva a fürdőszobát, annak méreteit és adottságait, segíthetnek kiválasztani a megfelelő szanitereket és bútorokat. Hiába álmodunk meg valamilyen zuhanykabint vagy épített zuhanyzót, ha a fürdőszoba méretei ennek kialakítását nem teszik lehetővé.

A tervezésnél azt is fontos mérlegelni, hogy hányan fogják használni a fürdőszobát, ezek az emberek pedig milyen korúak. Egy nagycsaládos fürdőszobának teljesen más igényeket kell kielégítenie, mint egy nyugdíjas pár fürdőjének. Azt a szempontot is érdemes szem előtt tartani, hogy lehetőleg könnyen alakítható legyen majd a fürdőszoba. Az idő előrehaladtával ugyanis egyes funkciók okafogyottá válhatnak, míg mások előtérbe kerülnek. A kád például a kicsik számára fontos, hiszen nincs is jobb annál, mint este egy nagy pancsolással zárni a napot. Ezzel szemben, ahogy idősödünk, a legtöbbször már csak egy gyors zuhanyra van időnk.

A költségvetés-készítésének nem csak az a szerepe, hogy nagyjából lássuk, mi mennyibe fog kerülni.Ez is rendkívül fontos információ, ám azzal számolnunk kell, hogy néha hétről hétre változik az alapanyagok, szaniterek ára. Közelítő becslést viszont mindenképp készítsünk. Ha nagyjából megvan, hogy mennyibe fog kerülni a felújítás, akkor úgy kell kalkulálni, hogy legyen egy vésztartalékunk. Bármilyen előre nem látott helyzet adódhat, amikor jóljön az a plusz félretett összeg. Ne centizzük ki tehát a felújításra valót.

2. Olcsóbb, de silányabb szaniterek vásárlása és a szakértelem hiánya

Ha már nekikezdünk a felújításnak, akkor sajnos a szaniterek és a bútorok, például a fürdőszoba szekrény minőségén nem szabad spórolni. Sokkal több bosszúságot fogunk okozni magunknak a későbbiekben, ha nem a jó anyagokat és márkákat választjuk.

Egy olyan helyiségben, mint a fürdőszoba, ahol szinte állandó a párás és vizes környezet nagyon hamar elkezdenek tönkremenni a silányabb bútorok, zuhanyzók. Inkább előzze meg több ideig tartó gyűjtés a felújítást.

A szanitereket áruló webáruházak széles kínálatában mindenki megtalálhatja a legjobb márkákat, magyar és külföldi gyártókat egyaránt. Érdemes figyelni az akciókat is, mert időről időre ki lehet fogni a nagyobb leárazásokat.

Ha a megbízható termékek már megvannak, akkor még egy nagy hibába bele lehet csúszni. Ha nem megfelelően szerelik / szereljük be őket. A legjobb zuhanykabin vagy WC sem fog megfelelően működni, ha kontár a beépítése. Ez a másik olyan terület, ahol meg kell fizetni a szaktudást. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor ne kezdjünk el magunk kibicelni a fürdőszoba felújításakor. Egy rosszul a csatornahálózatra kötött WC nem kis bosszúságokat tud okozni, a csöpögő vagy eresztő csapokról nem is beszélve. A víz drága kincs, bánjunk vele körültekintően.

Ma már a Facebook-csoportokban is értékes információkhoz lehet jutni, ahol az emberek megosztják egymással, ha egy-egy jó szerelőbrigádra találtak. Általában a szanitereket áruló webshopok is nyújtanak ilyen szolgáltatást, tehát a beszerelésben is tudnak segíteni.

3. Stíluskeveredés

A fürdőszoba felújításakor az is elképzelhető, hogy már egy kialakult stílusú fürdőben cserélünk ki néhány szanitert, de az is lehet, hogy épp most nyer majd el egy egységes képet. Mindkét esetben arra kell törekedni, hogy lehetőleg ne keveredjenek a stílusok.

A fürdőszoba lehet klasszikus, modern, skandináv, mediterrán, vintage és még ezerféle más. Bármelyiket választjuk is amellett következetesen ki kell tartani, ami azt jelenti, hogy a csaptelepektől kezdve a csempén át a kukáig minden illjen egymáshoz. Ma már minden egyes fürdőszobai kiegészítőből, bútorból kapható rengetegféle színű és formájú, sőt komplett fürdőszobát bútorokkal, káddal, WC-vel együtt is rendelhetünk.

