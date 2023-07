Ezek a modern munka- és védőlábbeli-technológiák már nem sci-fi

A modern technológia elterjedése soha nem látott előrelépéseket tett lehetővé az új típusú védő- és munkalábbelik kifejlesztésében. Bár ezek némelyike néhány évvel ezelőtt még a távoli jövő zenéjének számított volna, manapság egyre gyakoribbá válik az érzékelők, a 3D modellezés vagy a speciális szoftverek bevonása a lábbelik fejlesztésébe és gyártásába.

Hogyan teheti tehát a modern technológia még jobbá a munkavédelmi cipő?

A gyártási folyamat automatizálása, a jobb minőségű és könnyebb anyagok használata vagy a mozgó alkatrészek számának csökkentése a legigényesebb körülmények között készült lábbelikben. Míg a hétköznapi divatlábbelik esetében a követelmények elsősorban a megjelenésre összpontosítanak, és a technológia alkalmazása a gyártásuk során inkább másodlagos, addig a munkacipők esetében ennek éppen az ellenkezője igaz. A védelem, a tartósság és a funkcionalitás itt abszolút döntő szerepet játszik, és az első vázlattól a prototípuson át a sorozatgyártásra alkalmas végleges modellig mindent ehhez kell igazítani.

Jobb higiénia és anyagok

A modern technológia a munkalábbelikben már lehetővé teszi az antimikrobiális védelem megvalósítását, amely kényelmesebbé teszi a viseletet, biztosítva a megfelelő kényelmet és higiéniát. A munkacipőkből származó szagok és baktériumok felszaporodása így a múlté lehet. Ez a fajta védelem különösen azokban a szakmákban nagy jelentőséggel bír, ahol a munkabakancsokat állandóan használni kell. A munkaruházathoz és lábbelikhez ma már léteznek olyan elérhető segédanyagok, amelyek megbízhatóan elfednek minden szagot, mint például a Giovani mosóparfümök, de a speciális antimikrobiális anyagok még hatékonyabb védelmet jelentenek.

Fejlett biztonsági felügyelet

A munkalábbelik egyik fő szerepe a tartósság és a munkabalesetek elleni védelem képessége. A munkacipőket ezért is a biztonsági követelményeket szem előtt tartva kell kiválasztani; például antisztatikus kezeléssel, ütésgátló talppal vagy megerősített orrmerevítővel ellátott csizmákat gyártanak. A modern lábbelik azonban még ennél is jobban tudnak védeni, mivel a fejlett érzékelőknek köszönhetően számos egyéb adatot is ki tudnak értékelni, például az erőhatást, a környezeti hőmérsékletet vagy esetleg az esést. A modern munkacipők így még a viselőjük előtt képesek lesznek felismerni a veszélyes helyzetet.

Új, precíziósan modellezett alkatrészek a nagyobb szilárdság és a könnyebbség érdekében

A fejlett 3D modellezés a 3D nyomtatási lehetőségekkel kombinálva új tervezési lehetőségeket nyit meg. Például egyre gyakrabban használnak kevlárt, karbon- vagy más kompozit anyagokat a munkabakancsokban, amelyek nemcsak könnyűvé, hanem nagyon erőssé is tehetik azokat. Ugyanakkor a modern technológia lehetővé teszi a cipők ergonomikus alakítását anélkül, hogy a fejlesztőnek kompromisszumot kellene kötnie a biztonság vagy a funkcionalitás terén. És persze a munkahelyen a megjelenés és a stílus is fontos egyesek számára, így nem elég csak fogfehérítő matrica, hanem a modern munkacipőknek is jól kell kinézniük.

Bár úgy tűnhet, hogy a munkacipőkön már nincs mit javítani, meggyőződésünk, hogy a következő években számos újítás kerülhet tömeggyártásba.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!