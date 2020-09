Könyvjelzőből szuperhatékony kommunikációs eszköz: 40 éves a Post-it

1980-ban a 3M egyik tudományos munkatársa, Dr. Spencer Silver elhatározta, hogy létrehoz egy szupererős ragasztót, de addig kísérletezett a laborjában, míg végül pont ennek az ellenkezőjét érte el: feltalált egy kifejezetten harmatgyengét, ami első ránézésre teljesen hasznavehetetlennek látszott. Ebből a véletlenből született meg az első Post-it ®, melyből ma már több mint évi 50 milliárd darabot gyártanak világszerte. De mégis milyen utat járt be az elmúlt negyven évben ez a kis ragadós papírlap?

Pac Man, Ryan Gosling, Ronaldinho – ők bizony mind egyidősek a Post-it ®-tel. Már 40 éve van jelen mindennapjainkban a kis ragadós papírlap, ami egy sikertelennek látszó kísérlet és egy hétköznapi problémára megoldást kereső, templomba járó tudós összefogásából született.

Heuréka!

Dr. Spencer Silver 40 évvel ezelőtti sikertelen kísérletének gyümölcse még évekig talonban maradt, azonban sosem adta fel, hogy hasznosítsa a létrejött ragasztóanyagot, amely leválasztva a felületről megőrzi ragadósságát és újra felhasználható marad. Egészen addig kellett várnia, amíg kollégája, Art Fry a 3M™ kutatója részt vett egyik szemináriumán, ahol a véletlen született ragasztóanyagról volt szó. Itt jött el a heuréka pillanata, hiszen Fry ekkor már régóta keresett megoldást a templomban használt énekeskönyvének jelölésére, az új anyag pedig pont erre kínált megoldást: elég erős ahhoz, hogy megragadjon, azonban könnyen leszedhető és áthelyezhető.

Átlag napi 11 Post-it ® üzenetet kapunk!

Bár először csak könyvjelzőként használták a Post-it ® jegyzetlapokat, mégis hamar ikonikus kommunikációs eszközzé vált. Az eredetileg ‘Press ‘n Peel’ nevet kapott jegyzettömb ma az ötletelések elengedhetetlen kelléke, stratégiák születnek a segítségével és az oktatásban is fontos szerepet tölt be. Egy 1997 és 2003 között végzett munkahelyi kutatás például kimutatta, hogy egy alkalmazott átlagosan 11 üzenetet kap Post-it ® -en naponta. “A Post-it® 40 éves sikersztorija megmutatja nekünk, hogy lehet egy elsőre elhibázottnak tűnő ötletből is világmegváltó találmány, ami folyamatosan képes lépést tartani az emberek igényeivel. Ki tudja, talán a következő sikertörténet pont egy kis sárga jegyzetlapon születik meg.” – mondta el Várallyai István, a 3M Hungária Kft. cégvezetője.

Mi a Post-it® jövője az offline térben?

Természetesen a fenntarthatóság kérdése a Post-it®-et is érinti. A Post-it® jegyzetlapok újrahasznosíthatóak és megjelentek már online változatok és telefonos applikációk is, melyek formája és funkciója megegyezik az eredeti termékkel.