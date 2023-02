Bemutatkozik a Samsung Odyssey Neo G7 43″

A Samsung Electronics bejelentette az Odyssey Neo G7 (modellnév: G70NC), a vállalat első sík, Mini-LED modelljének globális bevezetését, amely új formavilággal bővíti az Odyssey termékcsaládot. Az új monitor nagyméretű képernyővel rendelkezik, amely tervezésének köszönhetően átfogóbb látványvilágot és részleteket biztosít a játékosok számára, és élethű képminőséggel repíti el őket a játékok világába.

„A gaming monitorok piaca folyamatosan növekszik, a játékosok pedig egyre többet várnak el a monitoroktól – mondta Hoon Chung, a Samsung Electronics Vizuális kijelzők üzletágának ügyvezető alelnöke. – Nemcsak jobb játékélményt nyújtunk, hanem új lehetőségeket építünk a monitorjainkba, így a játékosok számára a technológia és a szórakozás egy helyen válik elérhetővé. Fejlesztéseink lehetővé teszik, hogy lenyűgöző vizuális teljesítmény mellett merüljenek el a játékosok a magával ragadó gaming élményben.”

A Samsung Odyssey Neo G7-et úgy tervezték, hogy élethű képminőséget, tetszés szerint módosítható, nagy teljesítményű vizuális világot és személyre szabott funkciókat biztosítson az optimális játék élményhez és szórakozáshoz.

Hatalmas gaming monitor

A nagyméretű 43″-os képernyő 4K felbontást (3.840 x 2.160) kínál VESA Display HDR600 és HDR 10+ tanúsítvánnyal, ezzel napjaink egyik legjobb grafikai élményét nyújtja. Az Odyssey Neo G7 a Samsung Quantum Matrix technológiáját helyezi előtérbe, a Quantum Mini LED-ek használatával, amely lehetővé teszi a LED-ek finom és pontos vezérlését. Ennek köszönhetően a felhasználók még gazdagabb sötét és világos színeket érzékelhetnek, valamint több részletet láthatnak, akár árnyékos környezetben is.

Emellett a matt kijelző csökkenti a fényvisszaverődést, minimalizálva a zavaró tényezőket a játékmenet során, és a játékos teljesen a játékra koncentrálhat.

Az Odyssey Neo G7, nagyszerű monitor szinte bármilyen játékplatformhoz – DisplayPort és HDMI csatlakozással is csatlakoztatható a felhasználók Gaming felszereléséhez, illetve a legújabb játékkonzolokhoz HDMI 2.1 csatlakozásra is képes. A beépített WIFI/Bluetooth segítségével a 43 hüvelykes képernyőn is játszhatnak a felhasználók mobiljátékokkal, vagy akár egy kontroller csatlakoztatásával konzol nélkül is elérhetőek a felhőben tárolt játékok.

Teljesítmény a játékélmény új szintre emeléséhez

A 144 Hz-es frissítési frekvencia és az 1 ms (MPRT) válaszidő gyors, zökkentőmentes választ és pontos egérmozgásokat tesz lehetővé. Az Odyssey Neo G7 még a legintenzívebb pillanatokban is dinamikus játékélményt biztosít, és az AMD FreeSync Premium Pro támogatásnak köszönhetően minimalizálja az akadozás lehetőségét, a bemeneti késleltetést és a képernyőszakadozást.

A felhasználók egyre inkább személyre szabott játékélményre vágynak, az Odyssey Neo G7 számos innovatív funkciójával pedig a felhasználók beállíthatják a képernyő méretét, pozícióját és a képarányt is az optimális játékélményért. A Flex Move Screen lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a képernyő méretét 43 és

20 hüvelyk között állítsák be, az adott játék igényei alapján, emellett pedig a képernyő pozíciója is módosítható.

A Samsung Game Bar, egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fontos beállítások gyors elérését és módosítását anélkül, hogy el kellene hagyniuk a játék képernyőjét. A felhasználók megtekinthetik és módosíthatják az FPS (Frame Per Second – képkocka per másodperc), a képarány, a nagy dinamikatartomány (HDR) és a változó frissítési sebesség (VRR) értékeket, illetve elérhetik az olyan beállításokat, mint a képernyőarány, a válaszidő és a játékkép mód. A Game Bar segítségével a játékos úgy veheti át az irányítást, hogy közben nem marad le az akcióról.

Okos funkciók a személyre szabott élményekért

Az Odyssey Neo G7 okos funkcióival, a Samsung Smart Hub és a Samsung Gaming Hub segítségével szolgálja ki a felhasználók legkülönbözőbb, személyre szabhatóságra irányuló igényeit.

A Samsung Gaming Hub egy felhőalapú játékplatform, amely azonnali hozzáférést biztosít olyan partnerek játékaihoz, mint az Xbox és az NVIDIA GeForce NOW, letöltés és tárhelyigény nélkül. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára a szabadságot a játékvilág korlátlan felfedezésére.

A felhasználók a Samsung Smart Hubon keresztül élvezhetik az okostévé-élményt is olyan partnerek alkalmazásaival, mint a Prime Video, a Netflix és a YouTube, amellyel különböző tartalmak érhetők el internetkapcsolat segítségével, anélkül, hogy be kellene indítaniuk a számítógépüket vagy csatlakozniuk kellene más eszközökhöz.

Az Odyssey Neo G7 Magyarországon 2023 februárjától lesz elérhető, 449 900Ft-os ajánlott fogyasztói áron. További információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra Odyssey Neo G7.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!