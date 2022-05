Táblagépen alkottak NFT-t a magyar művészek

A Samsung legújabb kampányában a Paletta Projekt kreatív folyamata során hat magyar művész a Galaxy Tab S8 táblagép segítségével alkotott különleges digitális művet.

Kertész Ati, Szarvas Valentin, Nikon One, Bálint Bianka, Eged Enikő és Földes Tamás egymás munkájára építve alkotott meg egy NFT-t, amelyet a Rarible platformján bocsátottak árverésre. A közös alkotást egy, a művészet és a digitális alkotások jövőjét elemző, neves hazai szakértők részvételével szervezett kerekasztal-beszélgetés után mutatták be a Művészetek Palotájában.

A technológiát és a művészvilágot egyik leginkább foglalkoztató trend az NFT-k egyre növekvő népszerűségnek örvendenek. 2021-ben már több magyar alkotó is értékesített ilyen digitális értéktárgyakat, Borsi Flóra fotós NFT-jét például 5 Etherért vásárolták meg, amely akkor közel 9000 dollárt ért. Ezúttal hat hazai művész dolgozott együtt, a Samsung Galaxy Tab S8 Ultra segítségével, hogy a kreativitást kifejező, a szabadságról alkotott képet átfogalmazó remeket alkossanak. A Samsung és a művészcsapat, Kertész Ati, Szarvas Valentin, Nikon One, Bálint Bianka, Eged Enikő és Földes Tamás a közösen létrehozott műalkotást digitális aukcióra bocsátja, majd a befolyt összeget az Igazgyöngy Alapítvány javára ajánlják fel, akik hátrányos helyeztű gyerekek művészi fejlődését támogatják.

Az alkotók a Galaxy Tab S8 Ultra és az S Pen segítéségével hitelesen megmutathatták a saját világukat, a közös workshopokon pedig együtt alakíthatták ki az egyedi művekből a végleges NFT-t. A változatos életvitel és a különböző technikák, művészeti ágak ellenére a résztvevő művészek könnyen tudtak együttműködni, hiszen a szupergyors tablettel szinte azonnal megoszthatták egymással a műveiket. Az innovatív megközelítés nem csak a munkafolyamatot, hanem az elkészült alkotást is jellemzi. Az NFT olyan formában definiálja újra a tulajdonjogot, ami lehetővé teszi a birtoklás teljes szabadságát. Egy NFT tulajdonképpen egy olyan virtuális tárgy, például műalkotás, animáció vagy digitalizált festmény, melynek eredetiségét egy decentralizált hálózat igazolja. A jövőben ez rendkívüli lehetőségeket jelent a művészek számára, hogy elérhetővé és mégis egyedivé és megismételhetetlenné tegyék alkotásaikat.

„Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek művészeti együttműködései után ismét a magyar alkotók és egy újabb nemes ügy mellé állhatunk. Nagyszerű volt látni, ahogy az elismert művészek felfedezik a jövő lehetőségeit és a Galaxy Tab S8 tablettel valami újat hoznak létre – mondta Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Az NFT-k világa a kreativitásról és a technológiában rejlő lehetőségekről szól, amely egybevág vállalatunk digitális innovációkról alkotott jövőképével.”

A digitális remekművet az alkotók a Samsunggal közösen, a budapesti Ludwig Múzeumban mutatták be elsőként, majd a Rarible platformján vált elérhetővé. Az eseményen megszólaltak az alkotók is, a jeles alkalomra pedig egy kerekasztal-beszélgetést is szervezett a Samsung. Az est során Török Tünde, a MyMuseum Galéria kurátora, művészeti szakértő, Kacsuk Péter, műgyűjtő és NFT szakértő, a Paletta Projekt alkotói közül Eged Enikő és Földes Tamás, valamint a Samsung részéről Samu Zsófia vitatták meg az NFT-kben rejlő lehetőségek, a művészet és a digitális technológia kapcsolatának és a műgyűjtés jövőjének legfontosabb kérdéseit.

Az elkészült digitális alkotás nemcsak NFT-ként, de analóg formában is kiállításra kerül. Az aukció ideje alatt a Ludwig Múzeum épületében lesz megtekinthető, ahol az érdeklődők az alkotáshoz használt Samsung Galaxy Tab S8 Ultra készüléket is kipróbálhatják. A különleges analóg NFT 2022. május 27. és június 10. között lesz látható a Ludwig Múzeumban.

A Paletta Projektről, az alkotókról és az NFT-ről a www.palettaprojekt.hu weboldalon, a Samsung Galaxy Tab S8 szériáról pedig a https://www.samsung.com/hu/tablets/galaxy-tab-s8/buy/ weboldalon érhető el további információ.