Háztartási feladatok elvégzésére fejleszt robotot a Dyson

Május 25-én a philadelphiai Nemzetközi Robotikai és Automatizálási Konferencián (ICRA) a Dyson az eddigi legforróbb nyomot tárta a nagyközönség elé arról, hogy milyen úton jár a háztartási robotika jövőjével kapcsolatban.

A vállalat eközben a robotika legjobbjait igyekszik megnyerni, hogy csatlakozzanak gyorsan növekvő csapatához.

Az eseményen a Dyson nemcsak felvázolta ambíciózus céljait a fejlett robotika területén, hanem utalt arra is, hogy egyre gyorsabban folyik a fejlesztése egy olyan eszköznek, mely háztartási és más feladatok elvégzésére is képes lesz. A közösségi médiában is közzétett filmje a Dyson által tervezett robotkezek legújabb funkcióit mutatja be, például azt, ahogy tárgyakat ragadnak meg, világossá téve, hogy a vállalat készen áll túllépni a robotporszívókon. A Wiltshire-i Hullavington Airfieldben zajló titkos kutatás-fejlesztési munkát a Dyson főmérnöke, Jake Dyson vezeti.

A Dyson félúton jár történetének legnagyobb mérnök toborzási akciójában is. Idén 2000 ember csatlakozott a technológiai vállalathoz, akiknek 50%-a mérnök, tudós és programozó. A vállalat újabb szintre emeli robotikai ambícióit: 250 robotikai mérnököt toboroz olyan különböző szakterületeken, mint a számítógépes látás, a gépi tanulás, az érzékelők vagy éppen a mechatronika, a következő öt évben pedig további 700 robotikai mérnököt kíván felvenni. A cél, hogy az Egyesült Királyság legnagyobb, legfejlettebb robotikai központja jöhessen létre, ahonnan az évtized végére a jövő technológiája a háztartásokba is eljuthat.

Az újonnan felvett munkatársak a Wiltshire-i Hullavington repülőtéren, az Imperial College-ban működő Dyson Robotics Lab közelében lévő új londoni laboratóriumban, valamint Szingapúrban, a Dyson globális központjában fognak dolgozni. Az elmúlt hat hónapban a Dyson titokban átalakította a Hullavington Repülőtér egyik fő repülőgép-hangárját, felkészülve a 250 robot szakértő beköltözésére. Ez a legújabb robotikai fejlesztés a vállalat 2,75 milliárd fontos, új technológiákba, termékekbe és létesítményekbe történő beruházási tervének következő lépése, amelyből 600 millió fontot idén költenek el.

Jake Dyson, a vállalat főmérnöke elmondta:

„Az első robotokkal foglalkozó szakember 20 éve csatlakozott a Dysonhoz, és csak ebben az évben további 250 főt keresünk a csapatunkba. Ezzel megtettük tétjeinket a jövő robottechnológiájára, amely a Dyson egészében – ideértve a mechatronika, a látórendszerek, a gépi tanulás és az energiatárolás területét is – a kutatások ösztönzője lesz. Most arra van szükségünk, hogy a legjobbak csatlakozzanak hozzánk erre a feladatra”.

Eddig a Dyson robotjai a padlóporszívók voltak – az elsőt, a DC06-ot 20 évvel ezelőtt tervezték. A környezet manipulációja, a robottanulás, a vizuális érzékelés és az engedelmes vezérlés terén végzett új kutatásokba bepillantást engedő film a Dyson legújabb “nagy dobásába”- ami egy hosszú út első lépése is – enged bepillantást a világnak.