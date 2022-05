Az Eaton bemutatja a szünetmentes tápok új generációját

Az Eaton energiagazdálkodási vállalat bemutatta szünetmentes tápegységeinek (UPS) legújabb generációját. Az 5PX Gen2 – amelyet a hatékonyság és a rugalmasság szem előtt tartásával terveztek – csökkentett üzemeltetési költséget, könnyű kezelhetőséget és fokozott szolgáltatási folytonosságot biztosít. A kiberbiztonsági szempontokat is a legmesszemenőbben figyelembe vevő 5PX Gen2 megfelel korunk legigényesebb vállalati és Edge IT-alkalmazásaihoz is.

Az új Eaton 5PX Gen2 UPS a kategóriájában legjobb vonali interaktív áramellátást biztosítja vállalati hálózatok és Edge IT-berendezések számára, és maximalizálja az IT-szolgáltatás folyamatosságát. Az Eaton 5PX Gen 2 egyaránt hatékony megoldást kínál a távfelügyelethez, az IT-architektúrába való integrációhoz és a távoli telepítéshez. Az Eaton Intelligent Power szoftvere könnyen integrálható a vezető virtualizációs környezetekhez és felhőalapú menedzsment-szolgáltatásokhoz.

Az innovatív grafikus LCD-kijelző egyszerű és intuitív konfigurálást tesz lehetővé. A szünetmentes tápegység (UPS) könnyedén indítható a konfigurációs varázsló segítségével, amely egyszerűvé teszi a beállítás folyamatát. Az opcionális Eaton Gigabit hálózati kártyával távoli menedzsment és firmware-frissítések érhetők el.

Az egységnyi teljesítménytényezőnek köszönhetően az 5PX Gen2 készülékek 11 százalékkal több energiát biztosítanak a csatlakoztatott szerverek számára, mint más UPS-ek. Az Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező, új szünetmentes tápegység maximális a hatékonysággal rendelkezik a teljes működési tartományban. Az energiamérés az egyes kimeneti aljzatcsoportokra vonatkozóan történik, és megjeleníthető közvetlenül a kijelzőn, illetveaz Eaton Intelligent Power Manageren (IPM) keresztül.

A csatlakoztatott eszközök priorizálhatók annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások maximális rendelkezésre állása biztosítva legyen. A terhelési szegmens-vezérléssel könnyen kezelhető az áramellátás átkapcsolása és a vészhelyzet helyreállítása. A Netpack modellek kettős kiberbiztonsági tanúsítással (UL 2900-1 és MSZ EN IEC 62443-4-2) védik a digitális tartalmat, és lehetővé teszik az Eaton Cyber Secured Monitoring felhőhöz való csatlakozást.

„Korunk energiahatékonysági és kiberbiztonsági elvárásai egyre hangsúlyosabban jelennek meg az élet minden területén. Legyen szó akár saját otthonunk különböző eszközeiről, vagy éppen a legmagasabb standardoknak megfelelő adatközpontokról. Az Eaton az ügyfelek ezen elvárásainak maximális figyelembevételével alkotta meg és vezeti be a magyar piacra az új 5PX Gen2 UPS berendezését. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a két téma továbbra is kiemelt jelentőséggel bír majd nemcsak az IT területen dolgozó szakemberek körében, hanem a végfelhasználó igények megfogalmazásánál is alapvetés lesz, hogy ezeken a területeken nem lehet kompromisszumot kötni”