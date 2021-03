Kreatív szakembereknek készült az új Zyxel switch

Új, kifejezetten a grafikusoknak és a nagy felbontású fájlokkal dolgozó szakembereknek tervezett hálózati eszközt vezetett be a piacra a tajvani Zyxel.

Az XGS1250-12 switch a három 10 gigabites portjával sokkal nagyobb kapacitást tesz elérhetővé, így nem szükséges száloptikai berendezésekkel frissíteni az egész hálózatot a nagyobb sávszélességért és a kényelmesebb munkavégzésért.

A home office átírta az igényeket

A grafikusok, építészek, mérnökök számos nagy felbontású, sávszélesség-igényes programot használnak munkájuk során. Mivel a pandémia miatt egyre többen, több időt dolgoznak home office-ban, felmerült az igény a profibb, gyorsabb otthoni hálózatok kialakítása felé is. Mivel sok cég felhőalapú rendszereket használ, és megköveteli a biztonságos VPN kapcsolatokat az otthonról dolgozók felől is, ezért a megváltozott igények miatt számos átalakítás érte az eddig szinte magáncélra használt hálózati berendezéseket is. A száloptikai rendszerek bevezetése természetesen nagyobb teljesítményt eredményeznek, de ez a beruházás igen költségigényes mind a beruházás, mind a fenntartás szempontjából.

A Zyxel három gigabites rézportot is tartalmazó új switch eszköze ezt a problémát oldja fel. Segítségével ugyanis gyorsabb kapcsolat és nagyobb sávszélesség érhető el, így a nagyméretű fájlok küldése, fogadása és feltöltése (pl. tervrajzok, képek, videók) is sokkal kényelmesebbé válik.

Felgyorsulás extra kábelezés nélkül

A szükséges kapacitás elérése száloptikával azt jelenti, hogy fel kell frissíteni a teljes kábelezést, ami idő- és pénzráfordításban is jelentős költség. A Zyxel eddig is törekedett az egyszerűbb megoldásokra, az XGS switchekkel 2,5 gigabites sebesség volt elérhető. Az ügyfelek visszajelzése alapján ezt tovább kellett fejleszteni, és az XGS1250-12 több rézportból álló verziójával már 10 gigabites sebesség is rendelkezésre áll.

Az eszköz ideális minden olyan kisvállalkozás számára, akinél rendszeresen fordul elő nagyfelbontású és gazdag médiatartalmak és/vagy nagy fájlok küldése és fogadása, viszont valószínűleg nem fogják tudni kihasználni a teljes sebességet, amit a száloptikai kapcsolatok támogatnak. A legújabb switch technológiát alkalmazva akár 10 gigabites sebesség is támogatható a rézkábeleken keresztül, ami azt jelenti, hogy nem lesz szükség a nagy felfordulással és költséggel járó száloptikai kábelek telepítésére.