A Samsung Wildlife Watch elnevezésű kezdeményezésével a felhasználók a technológia segítségével küzdhetnek az orvvadászat ellen az afrikai szavannán.

A Samsung Galaxy S20 Fan Edition professzionális kamerái egésznapos élő videót rögzítenek a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban található Balule Természetvédelmi területről. A felhasználók világszerte csatlakozhatnak a felhíváshoz és virtuális parkőrként vigyázhatnak a védett állatfajokra, miközben a természetes élőhelyükön figyelhetik meg őket.

A Samsung az Africam technológiai vállalattal együttműködve alakította át az egyik legújabb Galaxy mobilt, hogy az megfeleljen a kezdeményezés kihívásainak és a technológia segítségével jobb hellyé tehessük a világot. Az Africam egyedi működési modelljén keresztül támogatja a Fekete Mamba Orvvadász-ellenes Egységet, amelynek tagjai erőszakmentes eszközökkel küzdenek az orvvadászat ellen. A kizárólag nőkből álló csapat munkájára a járvány alatt minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen az orvvadászok is kihasználják a turizmus jelentős visszaesését. A Wildlife Watch programon keresztül a felhasználók közelebbről is megismerhetik a parkőrök munkáját, az állatokat és támogathatják is az egységet.

A Dél-Koreában született, jelenleg Berlinben élő DJ, producer és divattervező, Peggy Gou állt a kezdeményezés élére. A művész maga is imádja az állatokat, különösen a zsiráfokat, így fontos számára, hogy minél többen csatlakozzanak, vigyázzanak az állatokra és felhívják a figyelmet az orvvadászat veszélyeire.

Az Africam meglévő infrastruktúrája négy Samsung Galaxy S20 FE okostelefonnal bővült a szavannán, így a lefedett terület nagysága több mint a másfélszeresére nőtt. A professzionális kamera mellett a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia és a harmincszoros Szuperfelbontású zoom is segíti az élő képeken követni az állatokat, így támogatva a parkőrök munkáját. A távolról, korlátozott fényviszonyok mellett is jó minőségű képet rögzítő kamerával a Fekete Mambák jobb felbontású felvételeket küldhetnek a központnak, amelyek felhasználhatók az orvvadászok elleni nyomozás során.

A parkőrök egy Samsung Galaxy S20 FE telefonnal felszerelt, álcázott dzsipet is bevethetnek a járőrözés során, az ezzel készült felvételek közelebbről is megmutathatják a felhasználóknak az egység mindennapjait és a munkájuk részleteit.

A Samsung Galaxy upcycling, értékteremtő program célja, hogy megoldást találjon fontos társadalmi kérdésekre, meghosszabbítsa a termékek életciklusát és csökkentse a pazarlást az okostelefonok más szerepben való hasznosításával. A meglévő termékek egyedi funkciók szerinti újrafelhasználásával kevesebb új termék létrehozására van szükség. A Wildlife Watch kezdeményezés részeként a Samsung telefonjait a parkőrök biztonsági kameraként helyezik ki a park határára, valamint a napi járőrözés során is használják.

A virtuális parkőrök a wildlife-watch.com weboldal követésével segíthetik a helyszíni kollégáik munkáját. Az önkéntesek figyelmeztetést küldhetnek, ha veszélyben lévő állatokat látnak vagy éppen orvvadászok nyomait fedezik fel. Az esetekről készült pillanatfelvételt megoszthatják a közösségi oldalaikon, így másokat is arra ösztönözhetnek, hogy csatlakozzanak és támogassák a Fekete Mamba Egységet. A különböző kameranézeteknek köszönhetően mindig más nézőpontból figyelhető meg a vadvilág, így az önkéntes őrök a kanapéjuk kényelméből szemlélhetik az oroszlánokat, az elefántokat, vagy éppen a zsiráfokat a természetes élőhelyükön.

„Mindannyian szeretjük ezeket a csodálatos állatokat, de a zord valóság az, hogy az orvvadászat Afrika-szerte virágzik. Fantasztikus, hogy egy olyan eszköz, amelyet mindennap használunk, megoldást jelenthet egy ilyen fontos problémára. Nagyon izgalmas, hogy virtuális parkőrökké válhatunk és támogathatjuk az orvvadászat elleni küzdelem valódi hőseit”

– mondta az állatszerető DJ, producer és divattervező, Peggy Gou.

„Ahogy életünk egyre nagyobb része zajlik a virtuális térben, a technológia ereje, amellyel összehozza az embereket egy közös jó érdekében, sosem volt még kézzelfoghatóbb – mondta el Mark Notton, a Samsung Mobiltermékekért felelős kategóriamenedzsment vezetője. – A Wildlife Watch egy izgalmas kezdeményezés és reméljük, hogy az egyik legújabb készülékünk felhasználásával ezekre a hihetetlen állatokra is nagyobb figyelem összpontosul majd. Reméljük, hogy az önkéntesség nem csak a megfigyelést segíti, de közelebb is hozza a vadvilágot az emberekhez.”

A Wildlife Watch kezdeményezés a bolygó érdekében használja a technológia adta lehetőségeket, ezzel támogatja az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak 15. pontját, a Szárazföldi ökoszisztémák védelmét. A Samsung korábban az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával (UNDP) együttműködésben indította el oktatási és adományalapú mobilalkalmazását, a Samsung Global Goalst. Az applikáció jelenleg világszerte több mint százmillió Galaxy okostelefonon megtalálható és több mint egymillió dollárt gyűjtött a UNDP számára. A platform már felhasználók millióinak adott lehetőséget arra, hogy jobbá tegyék a világot és többet megtudjanak a 17 Fejlesztési Célról.

A Wildlife Watch program két hónapig fut, 2021. február 25. és április 8. között. A Samsung célja, hogy ez idő alatt minél több felhasználó figyelmét újra azokra az állatokra irányítsa, amelyekre a világjárvány során kevesebb figyelem irányult. Az élő közvetítés és a veszélyeztetett állatokat védő figyelmeztető rendszer a wildlife-watch.com weboldalon érhető el. A programról további információ a https://www.samsung.com/hu/explore/photography/anti-poaching-wildlife-watch/ weboldalon érhető el.

A Samsung elkötelezettségéről a Fenntartható Fejlesztési Célok elérése iránt, valamint arról, hogy miként csatlakozhat, látogasson el a következő webhelyre: https://www.samsung.com/hu/apps/samsung-global-goals/