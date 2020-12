Ezek voltak az év legnépszerűbb kütyüjei az Extreme Digitalnál

A tévék mellett a wifi routerek, tabletek, fejhallgatók, valamint a gamer termékek és a laptopok eladásai ugrottak meg éves szinten a legnagyobb mértékben 2020-ban.

2020-ban a koronavírus-járvány miatt világszerte kényszerültek hónapokon át a napok jelentős részét a négy fal között eltölteni az emberek. Így nem meglepő, hogy a sok esetben elmaradt nyaralás árát a magyar vásárlók közül is sokan költötték az otthoni szórakozást, illetve távmunkát, digitális oktatást szolgáló termékekre – derül ki az Extreme Digital éves összesítéséből.

2019-hez képest a legnagyobb mértékű éves növekedést e termékcsoportok közül a hálózati eszközök generálták – wifi routerekből, jelerősítőkből és hasonló eszközökből 71 százalékkal több darab fogyott 2020-ban az előző évhez képest az Extreme Digitalnál. 2020 második legnépszerűbb slágerterméke a táblagép volt, amelyekből 65 százalékkal fogyott több az előző évnél. A legnagyobb számban a Huawei és a Samsung androidos tabletjeit, illetve a 2019-es iPad 10.2-es típusokat vásárolták itthon.

Fej-, és fülhallgatóból több mint másfélszer annyi (53 százalékkal több) kelt el, mint 2019-ben, melyek közül a Sony és a JBL fejhallgatói voltak a legkelendőbbek. A meglévő számítógép fejlesztését szolgáló alkatrészekből (például SSD-meghajtó) 41 százalékkal több fogyott az előző évhez képest. A kategória sztárjai 2020-ban a Samsung SSD-meghajtói, különböző gyártók gamer billentyűzetei voltak.

Laptopból 37 százalékkal fogyott több 2020-ban az előző évhez képest. A notebookok közül a legnépszerűbb termék egy 13 colos Apple Macbook Air modell volt, de a Lenovo és az Alcor olcsóbb modelljei is kiemelkedően fogytak.

Bár a Black Friday-en az óriásképernyős tévék fogytak a legjobban, éves szinten a legnépszerűbb modellek zömmel 32 colos, full-HD felbontásúak voltak, bár a top 3-ba egy 43 colos LG okostévé is bekerült. 2020-ban összesen 37 százalékkal több tévékészülék talált gazdára, mint egy évvel korábban.

A videojátékos kiegészítők és játékkonzolok eladásai 32 százalékkal emelkedtek éves szinten. Ebben a kategóriában egy Spirit of Gamer és Kingston márkájú videojátékos headsetek, a Logitech gamer egerei kerültek az élre. Ezeken kívül rengeteg Playstation 4-, és Xbox One-kontrollert vettek idén a magyar vásárlók – nyilván azért, hogy otthon egymás ellen is tudjanak játszani a konzolokon.

Jól fogytak 2020-ban a Bluetooth-hangfalak (26 százalékos növekedés), illetve a hangfalak és hangprojektorok (13 százalékos növekedés). Az előbbiek közül a JBL és a Mac Audio hordozható hangszórói, utóbbiak közül a Samsung, LG és Sony tévés hangprojektorok voltak a legnépszerűbbek.

“Magyar e-kereskedelmi sajátosság, hogy már évek óta nem ér véget december 24-ével a karácsonyi vásárlási szezon. Ennek az az oka, hogy sokan ajándékoznak pénzt vagy vásárlási utalványt, amelyekből a két ünnep között, vagy január elején rendelik meg a vágyott terméket: ezáltal az Extreme Digital esetében a tipikus januári forgalom is erős. Ez egyben készletezési, logisztikai kihívás is, hiszen még az ünnepek előtt gondoskodni kell a következő évi induló készletekről is a népszerű termékkategóriákból”