A kutyásoknak a szilveszter egyet jelent a rémálommal – bár idén valószínűleg kevesebb tűzjátékkal és petárdázással találkozhatunk, még így is számolnunk kell az ezzel kapcsolatos problémákkal.

Ha kedvencünk a hirtelen hangoktól megijed és elszökik, fontos, hogy mielőbb cselekedjünk, hiszen egy óra alatt akár 30 kilométer távolságot is megtehet. Óvári András, a Vigyél Haza! Alapítvány alapítója megosztott néhány hasznos tanácsot, hogy biztonságban tudhassuk kedvenceinket.

Hosszú távú elköteleződés

Bár sokan úgy gondolják, hogy a kijárási korlátozás alatt remek társ egy új kis kedvenc, vagy tökéletes karácsonyi meglepetés lehet gyerekeknek, nagyszülőknek, valójában ezzel több mint egy évtizednyi felelősséget is „ajándékozunk”. Épp ezért a befogadáshoz elengedhetetlen a tulajdonos hosszú távú elköteleződése. A kutyák ellátásának a napi 2-3 sétáltatás is a része, amiről esős-napos időben, túlórák, korlátozások alatt sem szabad elfeledkezni – egyébként nagyobb eséllyel fognak elindulni a saját útjukon.

Vigyázzunk szilveszterkor

Szilveszterkor a tűzjátékok, petárdák hang- és fényhatásától könnyen megijedhetnek a házi kedvencek. Még nagyobb a rizikó a frissen örökbefogadott kutyáknál: nekik alapból kell egy kis idő, míg megszokják az új otthonukat és ezzel együtt a gazdijukat is. Viharok, tűzjátékok alatt az segíthet, ha a kutyánk mellett vagyunk, próbáljuk megnyugtatni a jelenlétükkel. A kinti négylábúakat is érdemes beengedni a házba ilyenkor, hogy biztonságban érezzék magukat, és ne meneküljenek el.

Tartsuk pórázon

Városban, forgalmasabb helyeken kifejezetten fontos a pórázhasználat: hiszen akármennyire is jól nevelt a kutyánk, egy hirtelen zajra, villanásra, vagy akár más állatot látva könnyen elszaladhat. Az autók emellett külön veszélyforrást jelentenek. Csak akkor engedjük szabadon a kutyánkat, ha olyan térben vagyunk, ahol biztonságosan mozoghat, és nem zavar másokat. A frissen befogadott háziállatokat viszont csak pórázon sétáltassuk, míg meg nem szokja a társaságunkat, egyébként elfuthat, eltévedhet.

Ha megtörtént a baj

Először is: ha megszökött a kutyánk, ne várjunk arra, hogy visszajön! Egy ijedt eb akár óránként 20 -30 kilométer távolságot is megtehet, így a legfontosabb, hogy azonnal kezdjük el a keresését. Kutyakereső alkalmazáson bejelenthetjük az eltűnését, emellett érdemes közösségi oldalakon, a környékbeli csoportokban is segítséget kérni. Ha szeretnénk biztosra menni, és folyamatosan tudni, merre van épp kedvencünk, a Telenornál kapható, nyakörvre fűzhető kisméretű eszközzel folyamatosan láthatjuk, hogy éppen hol tartózkodik kutyánk és nyomon követhetjük mozgását. Ez a cseppálló GPS-helymeghatározó készülék rögzíti és egy okostelefon-alkalmazás segítségével mutatja meg, merre járt az elmúlt 24 órában. Sőt, az app segítségével virtuális kerítést is beállíthatunk kedvencünknek – ha nyomkövetővel a nyakörvén elszökik és a környéken eléri/átlépi az okostelefonos alkalmazásban beállított területi határt, azt okostelefonunk ezt azonnal jelzi, megelőzhető kedvencünk távolabbi kóborlása.

Ha kóbor kutyát találunk

Ha esetleg eltévedt négylábút találunk, először nézzük meg, van-e rajta olyan nyakörv vagy biléta, melyekkel beazonosíthatjuk a tulajdonos adatait. Ha nincs ilyen, vigyük el a legközelebbi állatorvoshoz vagy olyan kutyabarát helyszínre (például étterem, szálloda, töltőállomás), ahol leolvassák a mikrochipjét. Semmiképp se hagyjuk egyedül kóborolni, hiszen az ijedt állat még messzebbre szökhet, vagy akár balesetet is okozhat.

