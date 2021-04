Csaknem 5 milliárd forintból fejleszti Szombathely áramhálózatát az E.ON

Nemzetközi együttműködésen alapuló áramhálózat fejlesztési program indult az Északnyugat-Dunántúlon az E.ON Hungária Csoport részvételével.

A százmilliárdos gigaprojekt felkészülés a jövőre, a napelemes rendszerek további térnyerésére, és válasz a térség gazdasági fejlődésével folyamatosan növekvő lakossági és vállalkozásoktól érkező energiaigényekre. Mindezt okos megoldásokkal, egyaránt alkalmazkodva az ügyfelek szokásaihoz és a termelők igényeihez. Szombathelyen 4,7 milliárdos fejlesztés valósul meg a program keretében.

Az Északnyugat-Dunántúl és Szlovákia nyugati részének egyik legnagyobb áramhálózati fejlesztése valósul meg a következő 5 évben – Magyarországon az E.ON Hungária Csoport jóvoltából. Az Európai Unió által is támogatott Danube InGrid program célja, hogy a hálózat fejlesztésével megteremtsék a lehetőségét, hogy az egyre növekvő igényeknek megfelelően még több megújuló energiaforrást, például napelemes rendszert köthessenek a hálózatra. A jövőben kiemelt szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, ahhoz azonban, hogy az így termelt áram felhasználása zökkenőmentes legyen, célzott fejlesztések szükségesek. Új helyzetet teremtett ugyanis, hogy most már nem csak felhasználják, hanem termelik is az energiát a háztartások és a vállalkozások az egyre népszerűbb napelemekkel, és a nagy napelemparkok száma is folyamatosan nő. A legnagyobb kihívást ebben az jelenti a szolgáltatók számára, hogy a napelemes rendszerekkel termelt energiát nem feltétlenük akkor használják fel, amikor megtermelik, ennek megoldására a Danube InGrid program keretében intelligens megoldásokkal kezelik majd az energiatermelési és a felhasználási csúcsok közötti idő- és térbeli különbségeket, egyensúlytalanságokat. Ehhez a legmodernebb adatfeldolgozó- és továbbító, illetve infokommunikációs technológiákat – úgynevezett ICT megoldásokat – dolgoznak ki.

A gazdaság fejlődésével ugyanakkor egyre több energiát használnak fel a vállalkozások és a lakossági ügyfelek is, ezért fel kell készülni a villamosenergia-hálózaton esetlegesen keletkező kapacitáshiány gyors és hatékony kezelésére is, támogatva ezzel az egyes gazdasági szereplők fejlesztési- és bővítési szándékait. Az E.ON Hungária Csoport beruházásában alállomások és új távvezetékek épülnek, valamint okos hálózati eszközöket telepítenek. Így az E.ON rugalmasabb és biztonságosabb szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek, miközben a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok is nagyobb hangsúlyt kaphatnak.

„A Danube InGrid projekt jól szemlélteti az E.ON Hungária Csoport elkötelezettségét, hogy a megújuló termelésre és a partnerek igényeire fókuszáló, modern, hatékony és stabil villamosenergia-hálózatot fejlesszen. Beruházásunk további fejlesztéseket alapoz meg, újabb háztartási méretű vagy kiterjedt napelemes rendszerek telepítésére ad lehetőséget, valamint biztosítja a gazdaság szereplői számára, hogy terjeszkedési, növekedési céljaikat valóra váltsák. Szombathely esetében máris látható, milyen lehetőségek nyílnak meg az áramhálózat fejlesztése nyomán”

– mondta el Haraszti Judit, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.

Az okos megoldásokkal megvalósított áramhálózati beruházások hozzájárulnak Szombathely további gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez. A közelmúltban a megyeszékhelyen több létesítmény is jelezte, hogy jelentős bővítést tervez, ezért több villamos energiára lesz szüksége. A lakossági energiaigények szintén megnövekedtek, így a város északi és nyugati részét ellátó transzformátorállomás elérte kapacitása határát, ezért az E.ON egy új, zöldmezős beruházásban megvalósuló új transzformátorállomás építése mellett döntött. A kapcsolódó beruházásokkal együtt 4,7 milliárd forintból 2025-re megvalósuló fejlesztés választ ad a növekvő energiaigényekre, a kapcsolódó beruházásokkal jelentősen javítja a lakosság és a térségben található vállalkozások villamosenergia-ellátását.

„Az E.ON által 4,7 milliárd forintból megvalósuló új vezetékrendszer kiépítése és az új transzformátorállomás megvalósulása Szombathely jövője szempontjából is fontos beruházás. Egyik oldalról közelebb kerül a város ahhoz, hogy megújuló, környezetbarát energiaforrásokat használjon napelemes rendszerek térnyerése által. Másrészről lehetőség nyílik majd az új északi iparterület megfelelő áramellátásának kiépítésére és biztosítására, mely így még inkább hozzájárul a város gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési céljainak megvalósulásához”

– emelte ki a településen megvalósuló fejlesztés kapcsán dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Az alállomás bekapcsolásához szükséges nagyságrendileg 9 km 132 kV-os távvezeték létesítése, mely Szombathely Vépi úttól indul majd, a 87-es út és a vasút keresztezésénél kábelvezetékre vált, és jut el Szombathely új északi transzformátorállomásáig. A távvezeték építése a tervezési és engedélyezési lépések után 2022-ben kezdődik, átadására 2025-ben kerül sor.

A fejlesztés keretében 9 km optikai- és 13 km középfeszültségű földkábel építésére is megvalósul.

A projekt keretében egy további kiemelkedő vas megyei beruházás is megvalósul, a Csorna-Répcelak-Csepreg 132 kV-os távvezeték, valamint a kapcsolódó Répcelak alállomás megépítése. Ez a 7 milliárdos fejlesztés jelentősen hozzájárul majd Vas megye villamosenergia-ellátásának biztonságához.

A Danube InGrid program céljait bemutató rövid videó:

https://youtu.be/GnG8B9YuWoI