Új uniós irányelv lépett életbe január 1-től, az 500 főnél nagyobb vállalkozásokat érinti

Az idén, majd a következő években több lépésben életbe lépő új szabályozástól a közösségi döntéshozók azt várják, hogy a vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról. Az új irányelvnek való megfeleléshez elengedhetetlen a fogyasztás mérése és az adatok gyűjtése és elemzése, amihez hatékony támogatást nyújtanak a Schneider Electric megoldásai.

Az Európai Parlament 2022. novemberében fogadta el a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló új, európai uniós irányelvet, a CSRD-t (Corporate Sustainability Reporting Directive). Az Európai Unió az irányelv bevezetésére egy több lépésből álló rendszert dolgozott ki, amely fokozatosan bővíti az érintett vállalkozások körét. A CSRD-t 2024. január 1-jétől kell alkalmazniuk a nem pénzügyi jelentéstétel (NFRD – Non Financial Reporting Directive) hatálya alá tartozó, az EU szabályozott piacain jegyzett, több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatoknak. Az ebbe a körbe tartozó cégeknek először 2025-ben kell majd jelentést leadniuk az új irányelvek alapján a 2024-es működésük alapján. A CSRD 2025. január 1-jétől érinti az NFRD hatálya alá jelenleg nem tartozó nagyvállalatokat, számukra az első kötelező jelentéstétel 2026-ban esedékes.

Az új jelentéstételi irányelv célja annak biztosítása, hogy a vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukról. A CSRD szerint a fenntarthatósági jelentésnek „összehasonlíthatónak, megbízhatónak és a felhasználók számára digitális technológiák segítségével könnyen megtalálhatónak és használhatónak kell lennie”.

„Ahhoz, hogy korrekt, a valóságnak megfelelő jelentést tudjanak elkészíteni a vállalatok, értelemszerűen adatokra van szükségük, amihez pedig mérniük kell a fogyasztásukat. A Schneider Electric ezen a területen is tudja támogatni a CSRD hatálya alá tartozó cégeket, hiszen megoldásaink révén automatizáltan tudják mérni az energiafelhasználásukat és azt akár helyi akár felhőalapú szofterplatformon nyomon tudják követni. Ez lehetőséget kínál számukra egyrészt arra, hogy egyszerűen, gyorsan, pontosan, minimális erőforrás ráfordítással állítsák össze a fenntarthatósági jelentésük erre vonatkozó részét, másrészt pedig arra, hogy számottevő mértékben mérsékeljék az energiafelhasználásukat. Hiszen a mérés láthatóvá teszi a láthatatlant, megmutatja a pazarlást és a megtakarítási lehetőséget is”

– mutatott rá Feldmájer Benjámin, a Schneider Electric fenntarthatósági vezetője.

A hazai vállalkozások körében is egyre nagyobb az igény, hogy minél inkább csökkentsék a gyors energiapiaci változásoknak való kitettségüket. Ehhez az energiafelhasználásuk optimalizálásán, az elektrifikáción, valamint a megújuló energiaforrások lényegesen nagyobb arányú alkalmazásán keresztül vezet az út, amihez elengedhetetlen a fogyasztás mérése és a beérkező adatok feldolgozása, elemzése.

A Schneider Electric úgy alakította ki termékportfólióját, hogy a fogyasztásmérés teljes ciklusát lefedje. Vagyis tanácsadói szolgáltatással segítenek abban, hogy hova és milyen mérőket helyezzenek el a cégek az optimális eredmény érdekében, illetve fejlett energiamenedzsment-rendszereket kínálnak az érkező adatok vizualizálásához, feldolgozásához, valamint gyors és egyszerű riportolásához.

Emellett pedig, ha arra van igény, a beérkező adatok értelmezésében, az azokra épülő, a fogyasztást tovább optimalizáló lépések megtételében is támogatják a vállalkozásokat éppúgy, mint a jelentések elkészítésében akár tanácsadással, akár szoftvermegoldásaikkal. Bár a 2024-es évre vonatkozó jelentéssel kapcsolatos iránymutatás idén várható és 2025-ben még csak a vállalkozások egy viszonylag szűk körének kell az új elvárások szerint beszámolnia fenntarthatósági eredményeiről, a felkészülést érdemes már most elkezdeni. Ehhez pedig az első lépést a mérés előkészítése és az adatok feldolgozásához szükséges rendszerek beszerzése jelenti.

„A mérés és a felügyelet, lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk, hogyan használjuk az energiát. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy mikor érdemes elkezdeni a felkészülést a változó uniós jelentéstételi kötelezettségre és mennyire fog ez fájni? Erre a legjobb válasz az, hogy már most tegyék meg a cégek az előkészületeket. Ez a helyzet kicsit olyan, mint az izmok esetében, azokhoz hasonlóan edzéssel lehet erősíteni a képességeket, tehát kell idő, mire az adatok mérése használható és izgalmas információk tárházává válik. Emellett aki később kezdi el, sokkal nagyobb erőfeszítésébe kerül majd behozni a többieket. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az intelligens eszközökkel és szoftverekkel nem csak az európai uniós jelentéstételi elvárásnak tudnak könnyebben megfelelni a hazai cégek, de nagyot léphetnek előre a hatékonyabb energiafelhasználás irányába is. Ez a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy jelentős energiamegtakarítási lehetőségek nyílnak meg előttünk, hiszen akár 15-20 százalékkal is csökkenthető az energiafelhasználás”