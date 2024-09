Intelligens logisztika a termelésellátásban

A WAGO, az elektromos csatlakozás- és automatizálási technológiák vezető szolgáltatójaként mindig innovatív megoldásokat keres a termelés hatékonyságának növelése érdekében.

A Jungheinrich komissiózó mobil robotjával, a SOTO-val végzett tesztüzem teljes sikert aratott. A mobilrobot 2023 áprilisa óta van használatban a tárolóládák kezeléséhez a Minden-i központban. Az üzemben a gyártósorokat kis rakománytárolókkal (SLC) látja el, és önállóan szállítja azokat a raktár és a gyártás között. Szabadon navigál, biztonságosan együttműködik a dolgozókkal, és lehetővé teszi a folyamatok gazdaságos méretezését – ez minden szempontból előnyös az ügyfél számára.

MÉRFÖLDKŐ AZ AUTOMATIZÁLÁSBAN.

Az innovációs nyomás és a kor kihívásaira válaszul az automatizált megoldások iránti igény arra késztette a WAGO-t, hogy a Jungheinrich és a Magazino együttműködésével először használja a SOTO mobil robotot saját gyártásellátására. Az innovatív végponttól végpontig történő automatizálási megoldás a fröccsöntőgépek anyagellátásáért felel, és meggyőző teljesítményt nyújt hatékony áteresztőképességével, nagyfokú folyamatbiztonságával és egyszerű integrálhatóságával. “Igazi öröm volt számunkra, amikor láttuk, hogy a SOTO végrehajtja az első szállítási megbízást” – nyilatkozta Marius Bunge, a WAGO műszaki folyamatmérnöke.

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG AZ ANYAGÁRAMLÁSBAN.

A SOTO flotta mobil robotjai ideális megoldást jelentenek a kis tárolóládák automatizált szállításához. Az adaptív megragadó technológia lenyűgöző mozgékonyságot tesz lehetővé akár 24 különböző méretű KLT szállítása során. A SLAM navigáció* segítségével a SOTO rugalmasan reagál a környezet változásaira, és alkalmazkodik a napi logisztikai műveletek változó követelményeihez. A karbantartásmentes lítiumion-technológia mindössze 1,5 óra gyorstöltés után biztosítja a magas rendelkezésre állást és a folyamatos működést akár 8 órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a termelékenység nő, hanem a költséghatékonyabb is a folyamatok.

EMBEREK ÉS ROBOTOK EGYMÁS MELLETT.

Annak érdekében, hogy a WAGO már a korai szakaszban bevonja a munkavállalókat, a kezdetektől fogva az átláthatóságra és a kommunikáció nyitottságára helyezte a hangsúlyt. Oktatásokat tartottak, hogy elmagyarázzák, hogyan változtatja meg a SOTO a meglévő munkafolyamatokat, és milyen előnyöket kínál az automatizált rendszer. A robot az emberekkel párhuzamosan dolgozik, és lézerszkennerek és 3D-s kameratechnológia segítségével biztonságosan navigál a gyártási szakaszokon, miközben elkerüli az akadályokat. Ezenkívül a SOTO a kis rakományhordozók egyedi szállításához képest csökkenti a területen szükséges járművek számát, mivel a kis rakományhordozókat a saját polcrendszerébe puffereli. Ez több munkaterületet teremt az alkalmazottak számára, és megakadályozza az anyagelakadást a gyártósoron.

IDEÁLIS HELYZETBEN A JÖVŐRE NÉZVE.

A SOTO nem csak könnyen integrálható a meglévő raktározási rendszerekbe, hanem a szabványosított VDA 5050 interfészen keresztül további járművek hozzáadását is lehetővé teszi a vállalat növekedésével igény szerint. A SOTO rendszer sikeres tesztelése a WAGO fröccsöntőgyártásában megalapozza az automatizálás kiterjesztését a gyártás más részeire is. Ezzel a mindkét fél számára inspiráló és megbecsülő projekttel a vállalat nemcsak a fejlett technológiák iránti elkötelezettségét erősíti meg, hanem a jövő kihívásaira is optimálisan pozícionálja magát.

ÖSSZEFOGLALVA

KIHÍVÁS

Mobil robot bevezetése a kis alkatrészek logisztikájának automatizálására a fröccsöntéses gyártás során, és az automatizált rendszer zökkenőmentes integrálása a meglévő gyártási környezetbe.

JUNGHEINRICH MEGOLDÁS

Az innovatív és mozgékony SOTO mobil robot a termelésben történő autonóm tárolóláda-kezeléshez, akár 24 kis rakodóeszköz (SLC) szállítási kapacitásával, átfogó biztonsági funkciókkal és VDA 5050 interfésszel.

EREDMÉNYEK

A SOTO rendszer sikeres tesztelése a fröccsöntéses gyártás egyik részterületén, a hatékonyság és a folyamat megbízhatóságának jelentős növekedésével, valamint a jövőben más járműtípusokra történő kiterjesztés lehetőségével.

*A simultaneous localization and mapping (SLAM) algoritmusokat olyan robotikairendszerekben alkalmaznak, ahol a rendszerre szerelt érzékelők adatait használják fel egy lokális térkép automatizált készítésére, és ezzel egyidőben a robot térbeli elhelyezkedésének meghatározására.

További információ: Autonom mobil robot SOTO (jungheinrich.hu)

