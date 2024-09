Zöld szív ‒ felgyorsítja fenntarthatósági munkáját az Alfa Csoport

Hazánk egyik meghatározó, nemzetközi ingatlanbefektető és -kezelő csoportja, az Alfa Group évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy csökkentse tevékenységének ökológiai lábnyomát. Most, a zéró kibocsátás napjára időzítve a cég meghirdette a Zöld szív kezdeményezést, ami még koncentráltabbá teszi törekvéseit ezen a területen.

A cég teljes zöld átalakítását és zéró kibocsátását célzó programba integrálták a vállalatcsoport ingatlanokkal kapcsolatos korábbi lépéseit is, mint a napenergia és a geotermikus energia és az intelligens épületenergetikai rendszerek használata az új és felújított ingatlanportfolióban, a zéró lábnyomú épületek építése és a régi épületek ilyen energetikai szintre hozása a felújítások során.

„Büszkeséggel tölt el, hogy fejlesztéseink, miközben gazdaságilag is megtérülő beruházások, hozzájárulnak az energiahatékony városok kialakításához, melyek ellenálóbbak az éghajlatváltozással szemben. Ugyanakkor a Zöld szív kezdeményezés túlmutat az épületenergetikán, reményeink szerint mind mélyebben áthatja a teljes vállalati kultúrát és kiterjed a közösségi szerepvállalásra is. Az ehhez kapcsolódó, Green day nevű céges kezdeményezés során is arra ösztönözzük munkatársainkat, partnereinket és a helyi közösségeket, hogy tegyenek aktív, gyakorlati lépéseket környezeti lábnyomuk csökkentésére. Olyan gyakorlati tippeket, eljárásokat adunk át, amely lehetővé teszi az energiát fogyasztó eszközök optimális használatát, illetve segít a hulladéktermelés csökkentésében. Igyekszünk, hogy ez az átfogó, zöld megközelítés nemcsak a cég, de a szélesebb közönség mindennapjainak is részévé váljon. A Zéró Károsanyag-kibocsátás Napja fontos emlékeztető arra, hogy kollektíven felelősek vagyunk a bolygó védelméért. Igyekszünk példát mutatni ezen a területen, és reméljük, hogy minél többen követik majd.”