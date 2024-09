10 új igazgatói kinevezéssel indul az ősz a PwC Magyarországnál

A PwC Magyarország örömmel jelenti be 10 új igazgatójának kinevezését. A vezető pozícióba lépő kollégák új szerepköre szeptember 1-jén indul.

Csiszár Andrea, Liliya Meshcheryakova, Sótonyi Krisztina és Viktor Trubnikov a könyvvizsgálati üzletágat, míg Kelemen Árpád és Szabó András az üzleti és technológiai tanácsadási területet erősíti új szerepében. Az adó- és jogi tanácsadási üzletág új igazgatói Czilják Norbert, Szalay Rita, Topánka Zsolt és Zalai Péter.

Czilják Norbert 2013-ban csatlakozott a PwC Magyarország adótanácsadási üzletágához. Az elmúlt években számos adóátvilágítási, adóstrukturálási és IFRS áttérési projektet vezetett nagyvállalati ügyfelek számára különböző iparágakban. Jelenleg Norbert irányítja a PwC Magyarország tranzakciós adótanácsadási csapatát. Igazgatóként fő feladata az M&A tranzakciókhoz kapcsolódó komplex ügyféligények kiszolgálása és a kapcsolódó adótanácsadási szolgáltatások fejlesztése lesz. Norbert regisztrált ACCA tag, emellett rendelkezik adótanácsadói és mérlegképes könyvelői képesítéssel is. Diplomáját 2013-ban a Budapesti Corvinus Egyetem számvitel mesterszakán szerezte.

Csiszár Andrea 2002-ben csatlakozott a PwC Magyarországhoz. Az elmúlt években elsősorban biztosítók és egyéb pénzügyi szektorba tartozó vállalatok könyvvizsgálatát vezette, emellett több nemzetközi könyvvizsgálati projektben is részt vett az angol és német PwC irodákkal együttműködve. Andrea a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett számvitel szakirányú közgazdász diplomát. Emellett nemzetközi könyvvizsgálói (FCCA) és okleveles könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik. Szabadidejében szívesen utazik, túrázik férjével és két lányával, sokat lovagol és a kutyájával aktívan agilityzik.

Kelemen Árpád 2015-ben csatlakozott a PwC Magyarország Technológia, Média és Telekommunikáció (TMT) csapatához. Jelenleg a vállalat sport, turisztikai és szerencsejáték tanácsadási csapatának vezetője. A Budapesti Gazdasági Egyetem Közgazdasági Karán gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon, majd Pénzügyi és Számviteli Karán pénzügy mesterszakon végzett. Árpád sokat sportol, kedvence a szörfözés, illetve szívesen jár fiával Fradi meccsekre.

Liliya Meshcheryakova 2022-ben csatlakozott a PwC Magyarország Digitális Audit csapatához a szélesebb körű bizonyosságot nyújtó szolgáltatások üzletágon belül. Több mint 17 év – többek között más PwC irodákban szerzett – nemzetközi projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik a digitális bizalom területén (ISAE 3000, ISAE 3402, SOC 2). Az ezzel kapcsolatos projekteket, szabályozási megfelelőségi felülvizsgálatokat, általános IT kontrollok tesztelését és automatizált kontroll értékeléseket vezet mind a PwC ügyfelei, mind a PwC közép- és kelet-európai tagvállalatai számára. Lilija az Ivan Franko Lvivi Nemzeti Egyetemen szerzett mesterdiplomát vezetői információs rendszerek szakon, valamint CISA (Certified Information Systems Auditor) minősítéssel rendelkezik. Hobbija az utazás és a fotózás.

Sótonyi Krisztina több mint 10 éve csatlakozott a PwC Magyarországhoz. Kezdetben könyvvizsgálaton, majd a számviteli tanácsadási csapatban dolgozott és IFRS-ek oktatásával foglalkozott. Jelenleg a Digital Learning terület vezetője. A budapesti székhelyű csapat a PwC hálózatának egyik globális kompetenciaközpontjaként működik. Krisztina a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán végzett Nemzetközi Kapcsolatok szakon. Ezt követően a University of West London intézményében Európai Integráció mesterképzésen tanult és ACCA (FCCA) képesítéssel is rendelkezik. Három tinédzser gyermek édesanyja, szabadidejében botanikával foglalkozik és lovagol.

Szalay Rita 2023-ban csatlakozott a PwC-hez, ahol szakterülete a vállalati ESG-szolgáltatások szakmai irányítása (fenntarthatósági jelentéstétel, átvilágítás, értéklánc vizsgálatok, ESG-kockázatkezelés, vállalati belső szabályozás és compliance). Rita közel 20 éves tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik, 16 évig dolgozott a Budapesti Értéktőzsdén, 2020-ig a Kibocsátói terület igazgatójaként, majd a BÉT tőkepiac-szabályozási tanácsadójaként. 2014-2016 között a KELER KSZF Zrt. felügyelő bizottságának tagja, 2020-ig elnöke volt. Csatlakozását megelőzően egy ideig az általa alapított ESG Capital Solutions Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott, ahol elsődlegesen vállalati ESG fejlesztési projekteket vezetett. Munkája mellett számos szakmai bizottságban vállal szerepet, rendszeres oktató az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében és több más intézményben. Diplomáit az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve a University of Cincinnati MBA programjában szerezte. Rita a természetben – vizek és hegyek között – érzi magát igazán otthon, lelkes túrázó és kulturális utazó.

Szabó András 2012-ben csatlakozott a PwC tanácsadói csapatához. Jelenleg a technológiai transzformációk támogatásáért felelős csapat vezetője. Igazgatóként a nagyvállalati átalakulásokkal, komplex informatikai és új technológiai megoldások bevezetésével foglalkozik, az operációs és informatikai vezetőknek szóló szolgáltatások fejlesztése a fő feladata. Kiemelt területei a beszerzés és a logisztikai működés modernizációja, fő iparágai a retail és az e-kereskedelem. A szakember a következő időszak jelentős kihívásának látja a zöld technológiák hazai elterjedését és az ellátási láncokban zajló átalakulásokat. András okleveles közgazdász, vezetés-szervezés szakirányon szerzett egyetemi végzettséget, emellett ITIL, PMP és CMC képesítésekkel is rendelkezik. András szabadidejében új városokat, tájakat fedez fel, legyen az belföldön vagy távoli országokban, illetve szívesen hódol a vitorlázás szenvedélyének.

Topánka Zsolt közgazdász végzettséggel rendelkezik, 2012-ben csatlakozott a PwC Magyarország jövedelemadó-tanácsadási csapatába. A szakember generalista adótanácsadóként dolgozik, fókuszterületei közé tartoznak az energiahatékonysági és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények. Zsolt emellett szerepet vállal a PwC sporttanácsadási csapatának adó- és jogi tanácsadási ágának munkájában, valamint 2024-től az állami támogatásokkal foglalkozó területen is vezető szerepet tölt be. PwC-s karrierje során a sok nemzetközi képzés mellett hosszabb időt töltött kiküldetésben a PwC New York-i irodájában, ahol a közép-kelet-európai tanácsadási szolgáltatásokért volt felelős. Zsolt első számú hobbija a túrázás (legyen az a Kéktúra vagy külföldi magashegyi túrák), valamint az utazás belföldön és külföldön egyaránt.

Viktor Trubnikov 2011-ben csatlakozott a PwC Pénzügyi szolgáltatások csapatához, ahol főként a bankszektort érintő bizonyosságot nyújtó és tanácsadási megbízásokban vett részt. Az elmúlt öt évben CRS tanácsadóként dolgozott, összetett számviteli és beszámolási kérdésekkel foglalkozott, az IFRS-re és a fenntarthatósággal kapcsolatos beszámolási szabványokra összpontosítva. A szakember a Szentpétervári Állami Egyetemen szerzett közgazdász és matematikus diplomát, valamint ACCA minősítéssel is rendelkezik. Szabadidejét kerékpározással, fotózással és olvasással tölti.

Zalai Péter szabályozott iparági és versenyjogi tanácsadást vezető ügyvéd a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal-nél. Karrierjét itt kezdte 2007-ben. Kiemelten foglalkozik energetikai és bányászati, gyógyszeripari és az élettudományokat érintő, valamint hulladékgazdálkodási és hadiipari ügyekkel, emellett sikerrel és hatékonyan látja el ügyfelek képviseletét jelentős felvásárlásokban és átszervezésekben. A PwC Magyarország igazgatójaként feladata lesz az energiahatékonysági és zöld átállást segítő beruházásokkal kapcsolatos komplex ügyek vezetése, valamint ezeknek a PwC egyes üzletágai közötti összefogása. Tapasztalatát az ügyfelek támogatása mellett egyetemi oktatóként hasznosítja.

