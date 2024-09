Tippek a munkahelyi balesetek megelőzésére minden iparágban

A munkahelyi balesetek elkerülése és az egészség megőrzése érdekében egyre több iparágban tapasztalhatunk előrehaladást. Ennek következménye, hogy a balesetek száma például csökkenő tendenciát mutat. Természetesen minden munkaadónak fel kell készülnie arra, hogy balesetek mindig is előfordulhatnak még ha meg is tesznek mindent a megelőzés érdekében.

Miként hatnak a balesetek az egyes iparágakra?

A munkahelyi baleseteknek mindig messzemenő következményei vannak és ezek már túlmutatnak a sérüléseken. Közvetlen és közvetett költségek is keletkezhetnek egy-egy baleset során. Közvetlen költség lehet egy kártérítés, amely akár több millió forintos tételre is rúghat. Ezen felül számolni kell a közvetett költségekkel, amely iparáganként eltérő lehet. Ilyen a termelékenység visszaesése, hiszen az alkalmazott kiesik a munkából. Ilyen helyzetekben az is elképzelhető, hogy a teljes csapatra ki fog hatni a munkatárs hiánya és emiatt fog csökkenni a termelékenység. Egy új munkatárs felvétele szintén költséggel jár, hiszen a HR alkalmazottakat is meg kell fizetni vagy esetleg keletkezhet túlórapénz addig, amíg nem vesznek fel egy új munkatársat.

Hogyan előzhetők meg a munkahelyi balesetek?

Szintén iparágtól függő, de van néhány olyan jógyakorlat, amit érdemes bevezetni a balesetek elkerülése érdekében. Kockázatértékelésekkel, rendszeres ellenőrzések bevezetésével és természetesen a megfelelő munkavédelmi ruházattal sokat tehetünk az elkerülés érdekében. Egy munkavédelmi bakancs az építőiparban vagy a logisztika területén nagyon hasznos lehet. A logisztikai központokban, az utak építése közben egy láthatósági ruházattal sok problémától kímélhetjük meg magunkat. A Puma márka itt is nagyon népszerű, hiszen puma munkavédelmi cipő ,szandál és bakancs is elérhető egyes üzletek termékkínálatában. A felszerelések mellett természetesen az oktatásról is gondoskodni kell, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek azzal, hogy az egyes balesetek megelőzése érdekében nekik mit kell tenniük. Az egészségügyi és a biztonsági képzések rendszeres megtartása minden iparágban az elsők között kell, hogy szerepeljen. Sok vállalkozás ezeket a képzéseket nem veszi komolyan, pedig a hosszú távon és rendszeresen megtartott képzések fontosak. Egyre több vezető fogadja el a távoktatást és ezzel is segíti a munkavállalók képzését. Érdemes magával ragadó és interaktív tartalommal feldobni a képzéseket, amelyek segítenek abban, hogy a munkavállalók könnyebben megjegyezzék az oktatáson elhangzottakat.

