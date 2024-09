Az ABB IE5 SynRM motorok és hajtások segítenek a GSK vakcinagyárnak elérni a nettó nulla károsanyag-kibocsátást

A GSK elkötelezett amellett, hogy 2030-ra az európai tevékenységei során klímasemlegességet ér el. E célkitűzéssel összhangban az energiahatékonyság növelése érdekében korszerűsíti folyamatait. A gödöllői üzemben a szivattyúrendszerek jelentették a logikus kiindulópontot: ezek nem csak alacsonyabb hatásfokú IE1 és IE2 típusú motorokat használtak, hanem régebbi, nem hatékony hajtások vezérelték őket, vagy akár direkt indítású, közvetlenül a hálózatra (DOL) csatlakozó megoldások voltak. A korszerűsítés 1. fázisában összesen 43 db, a vízkivételi, előkezelési és tisztavíz-keringtető szivattyút választottak ki.

– mondta a GSK Magyarország szóvivője.

„Azért döntöttünk az ABB kiemelt partnereként működő Rákóczki Kft. mellett, mert az általunk keresett IE5 motor- és hajtáscsomagokat kínálták, és helyi szervizt és támogatást is tudnak nyújtani számunkra. Az ABB és a Rakóczki szakemberei többször is ellátogattak telephelyünkre, információkat gyűjtöttek az alkalmazásokról, és megbeszélték a műszaki szempontokat mérnökeinkkel. Emellett hasonló projektekből származó referenciákkal is szolgáltak, és részletes energiahatékonysági számításokat készítettek.”

„A szállítási terjedelmünk 43 darab alumínium és öntöttvas házzal szerelt IE5 SynRM motorra terjedt ki, a motorok névleges teljesítménye 5,5 és 55 kW között változott”