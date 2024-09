Az Artec 3D bemutatja két legújabb 3D szkennerét

Az Artec 3D bemutatta első, markerekre támaszkodó kézi lézerszkennerét, az Artec Pointot, amellyel egyértelmű célja jobban betörni az ipari metrológia területére.

Ezzel egyidőben a markerek nélkül dolgozó 3D szkenner portfóliója is frissült a Spider kézi szkennerek legújabb, ultramagas felbontású generációjával, az Artec Spider II-vel.

Az Artec Point az Artec 3D az első, markereket használó, metrológiai célokra fejlesztett kézi szkennere. A nagy látószöget, rendkívül gyors rögzítést és 20 mikron pontosságot kínáló Point az erőteljes Artec Studio szoftverrel kiegészülve fejlett és intuitív mérési munkafolyamatot kínál az ipari metrológia területén. Az Artec Spider II ezzel szemben összetett geometriájú objektumok ultramagas felbontású, gyors és akár színes digitalizálásában remekel. A tempó és a példátlan részletesség kiváló választássá teszi bármely alkalmazásban, ahol a geometria aprólékos rögzítése kiemelten fontos.

A két termék együttes bevezetése ismételten alátámasztja az Artec 3D elkötelezettségét amellett, hogy innovatív, a különböző iparági igényeket hiánytalanul lefedő, teljeskörű 3D szkenner és szoftver portfóliót kínáljon a globális piacon.

Point: az ipari metrológia új kedvence

Az Artec 3D meglévő metrológiai kínálatán belül, amely az asztali Artec Micro II-től az Artec Ray II térszkennerig terjed, az Artec Point a márka első, kifejezetten metrológiai célra fejlesztett kézi lézerszkennere. Olyan iparágak alkalmazási igényeire szabták, mint az autóipar, a repülőgépipar, a gyártás és a nehézipar.

Az Artec Point kiemelkedő, 0,02 mm-es pontosságát és precizitását ISO-tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumban a VDI/VDE 2634 és JJF 1951 szabványok szerint tanúsítja a gyártó. Az eszköz rendkívül gyorsan, akár 120 FPS vagy 2,8 millió mérés/másodperc sebességgel képes rögzíteni a különböző méretű és bonyolultságú objektumokat, beleértve a sötét, fényes felületeket vagy a mély zsebeket is.

Robusztus fém házának köszönhetően az Artec Point ellenáll a kihívást jelentő ipari körülményeknek, míg az ergonomikus markolat és a pillesúly megkönnyíti a nehezen hozzáférhető területek digitalizálását is.

„A zsúfolt metrológiai piacon, ahol sok szkenner hasonló szintű pontosságot kínál, az Artec Point a precizitás, az intuitív kezelés és a szoftverintegráció páratlan kombinációjával tűnik ki.”

– mondta Art Yukhin, az Artec 3D vezérigazgatója és elnöke.

„20 mikronos pontosságával, magas ismétlőképességével és hosszú élettartamával az Artec Studio szoftver által meghajtott Artec Point célzott ipari megoldást kínál a metrológia és reverse engineeing területén tevékenykedő felhasználók számára.”

Spider II: szintlépés a részletességben és sebességben

A népszerű előd, az Artec Space Spider sikerére építő Spider II olyan fejlesztéseket kínál, mint a jelentősen megnövelt felbontás és részletesség, a nagyobb látómező és a négyszeres rögzítési sebesség. A kékfény technológiára építő Artec Spider II a geometria és textúra adatok kombinációjára építve képes létrehozni az elképesztő, 0,05 mm felbontású modelleket. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy egészen egy fémpénz mintázatától egy autó motorblokkjának precíz digitalizálásáig bevethető.

A nagyfelbontású geometriát és valósághű textúrát is rögzítő Artec Spider II olyan, nagy részletességet és valósághűséget igénylő alkalmazási célok kiszolgálására készült, mint például összetett tárgyak visszamodellezése vagy CGI célú hiperrealisztikus modellek létrehozása. Ami az emberi test szkennelését illeti, olyan részletek rögzítésére is képes, mint a legkisebb ráncok vagy az ujjlenyomatok. Emellett érintésmentes technológiájának köszönhetően ideális választás a felbecsülhetetlen értékű műemlékek digitalizálásától a kriminalisztikai nyomrögzítésig is.

Artec 3D szkennerek Magyarországon

Az Artec 3D szkennereket itthon már 2014 óta a FreeDee Kft. forgalmazza. Budapesti irodájukban díjmentes szkenner és munkafolyamat bemutatóra is lehetőséget biztosítanak, beleértve nemcsak a szkennelés, hanem az érdeklődő igényei szerinti mérés, ellenőrzés és visszamodellezés lépéseit is. Tudjon meg többet az új Artec Spider II-ről itt vagy az Artec Pointról itt a FreeDee weboldalán!

