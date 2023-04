A távmunka és a digitálisan szerveződő közösségi élet korában a városközpontok átalakulóban vannak, és ezek a terek biztonságot, kellemes közérzetet és minőségi élményeket kínálnak.

Ennek az újjászületésnek az egyik motorja az építészet, amire jó, és ráadásul jókora példát kínál a London központjában található 22 Bishopsgate toronyház. A brit főváros történelmi nevezetességeiről és jellegzetes felhőkarcolóiról ismert, de vajon mit tud ez az új épület, ami eddig nem volt meg Londonban?

Az épületet megálmodó cég, a PLP / ARCHITECTURE tervezői kifejezetten szeretik feszegetni a határokat, hogy új technológiákkal és megközelítésekkel javítsák az életminőséget.

A 22 Bishopsgate szerves folytatása a londoni One Bishopsgate Plaza-val és az amszterdami The Edge-el megkezdett koncepciónak. A One Bishopsgate Plaza többfunkciós, pezsgő élettel teli épületegyüttes, mely gyökeresen szakít a pénzügyi negyed némileg egyhangú építészetével, míg az amszterdami The Edge pedig nyolc évvel ezelőtti megnyitásakor elismerten a világ legzöldebb és legokosabb irodaépülete volt.

A 22 Bishopsgate egy korábban félbehagyott ingatlanfejlesztési projekt építési területén valósult meg. 2015-ben az AXA Investment Managers megvásárolta a területet, majd megbízta a PLP-t egy új épület megtervezésével. A PLP a már meglévő alapra egy, a korábbinál 30%-kal nagyobb területtel rendelkező épületet álmodott. Az építkezés 2020 végén, immár egy teljesen átalakult világban fejeződött be, ami különösen igaz a városokra. Az ingázás, vásárolgatás, a több órás irodai munkavégzés időtartama a törtrészére csökkent a lezárások hónapjai alatt.

Azonban a PLP bölcs előrelátással építette meg a 22 Bishopsgate-et. A PLP teamet vezető Amy Holtz, „vertikális falunak” nevezte az épületet, melynek célja, hogy 12 000 felhasználója jobb hangulatban hagyja el az épületet, mint amikor belép oda. Hozzávetőlegesen 9400 m2-nyi területet élményközpontú tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények – kerékpárgarázsok, oktatási terek, egy innovációs központ, egy dupla belmagasságú edzőterem, egy hatalmas vendéglátóipari központ, egy egészségügyi szolgáltatásokat és relaxációs lehetőségeket kínáló központ, valamint rendezvény- és kulturális területek – foglalnak el.

Ez London második legmagasabb épülete, mégsem hat nyomasztólag. Mindenhol művészeti alkotásokba botlunk, hogy csak Alexander Beleschenko gyönyörű üveg előtetőit és Bruce McLean a felvonókban elhelyezett munkáit említsük. A recepción nincs sorállás, az arcfelismerő rendszer a bérlők, a QR kódok pedig a látogatók számára biztosítják az azonnali belépés lehetőségét. A helyiségek foglalása és a beltéri környezeti paraméterek kezelése egy applikációval történik.

A fenntarthatóságot szolgáló innovatív megoldások – például az alacsony széndioxid-kibocsátású építési technológiák és a zárt légrésű homlokzat – mellett a digitalizációnak alapvető szerep jut. A világítótestek, a ventilátorok, a napellenzőket mozgató vezérlők és más elektronikus egységek kapcsolását a Smart Building Platform, és benne az ABB i-bus® KNX épületfelügyeleti rendszer végzi, ami lehetővé teszi azok valós idejű beállítását az energiaszükséglet további, akár 10%-os csökkentése érdekében. Az épület kizárólag megújuló forrásból származó energiát használ, az ABB kapcsolóberendezései és elektromos elosztórendszerei pedig tökéletességet, stabilitást és kényelmet biztosítanak.

Az épület megfelel a London Energy Transformation Initiative nulla nettó energiafelhasználási szabványban foglalt előírásoknak, WiredScore Platinum tanúsítvánnyal és Active Score Platinum minősítéssel rendelkezik, tervezése alapján pedig BREEAM Excellent fokozatot és WELL tanúsítványt kapott.

A 22 Bishopsgate felülmúlja a mai magasépületekkel kapcsolatos várakozásokat, komoly mércét állítva napjaink felhőkarcolói elé. Ez az épület nem csupán egy szokványos munkahely, ide tényleg öröm belépni.

A „Kőbe zárt zene” sorozat további részei magyar felirattal ezen a linken tekinthetők meg, az angol eredeti nyelvűek pedig itt találhatók.

