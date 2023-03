3D nyomtatás és 3D szkennelés konferencia Szegeden és Veszprémben

A résztvevők technológiai előadásokra, ipari alkalmazási példákra, számos nyomtatott bemutatótárgyra, élő 3D nyomtató, 3D szkenner és munkafolyamat bemutatókra számíthatnak.

A budapesti FreeDee Kft. először 2022-ben hirdette meg a 3D technológiák ipari alkalmazásait középpontba helyező országjáró roadshow-ját, amely során több partnerük, a Dana Hungary, a Continental Automotive, a SólyomSoft és a RAKE 3D Kft. is beszámolt a tapasztalataikról. A fennállásának jubileumát ünneplő cég akkor a főváros mellett Győrbe, Debrecenbe és Kecskemétre látogatott el.

Idén tavasszal újabb két városban, Szegeden és Veszprémben nyílik lehetősége az érdeklődő szakembereknek részt venni a 3D technológiai konferencia programon.

HELYSZÍNEK:

Szeged – március 10. – Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar – BETELT!

Veszprém – március 31. – Pannon Egyetem, Mérnöki Kar – VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET! >> REGISZTRÁCIÓ

ÉRDEKLIK A 3D NYOMTATÓKRA ÉS 3D SZKENNEREKRE SIKERESEN TÁMASZKODÓ VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATI TAPASZTALATAI?

A FreeDee csapata 11 év tapasztalatára építve mutatja be azokat a területeket, ahol a legnagyobb megtakarítást és hozzáadott értéket lehet a 3D technológiák bevezetésével elérni. A helyszínen több 3D szkennert és 3D nyomtatót is kiállítanak, köztük az egyik piacvezető gyártó legújabb gépét, az UltiMaker S7-et. Emellett mindkét helyszínen bemutatkozik egy regionális partnerük, hogy első kézből számoljon be a tapasztalatairól. Szegeden a G-Sport Kft. 3D szkennelési gyakorlatába, míg Veszprémben az Unilever gyár 3D nyomtatás alkalmazásaiba kaphatnak betekintést a résztvevők. A cégek mellett a helyszínként is szolgáló egyetemi karok additív gyártástechnológiai projektjei, fejlesztési irányai is bemutatásra kerülnek. Március 10-én Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki karával, míg március 31-én Veszprémben a Pannon Egyetem Mérnöki karával együttműködésben valósulnak meg az események.

FOGLALJA LE A HELYÉT!

A programot azoknak a regionális gyakorló szakembereknek és cégvezetőknek ajánljuk, akik 3D nyomtató vagy szkenner beszerzését mérlegelik, esetleg kapacitást bővítenének. A döntés előtt szeretnének átfogó képet kapni az elérhető technológiák eltérő előnyeiről és további felhasználási lehetőségek feltárásával biztosítani a tervezett befektetés gyors megtérülését. A szakmai napokon való részvétel díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött a FreeDee 3D Tech Roadshow weboldalán.

